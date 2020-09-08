Проектный офис развития Арктики объявляет конкурс в Клипах ВКонтакте

Фото: пресс-служба ПОРА

Для того, чтобы, к примеру, выиграть пуховик BASK и другие ценные вещи, нужно снять ролик с помощью сервиса Клипы, который недавно запустила соцсеть ВК.

Пользователь должен за короткое время (не больше 15 секунд) показать, как именно он пошел бы в экспедицию в Арктику.

“Например, участник снимает себя в обычной одежде, потом подпрыгивает и оказывается в зимней одежде, зимней обуви, в шапке и укутанный. Это также может быть быстрый переход через визуальный эффект, танец, или автор может показать свой гардероб. В клипе могут фигурировать друзья, семья, снимать можно на улице или дома - ограничений нет” - говорит руководитель по коммуникациям в социальных сетях ПОРА Дарья Прусакова.

Видео нужно разместить в Клипах ВКонтакте и поставить хэштег #пораварктику.

Также нужно отметить сообщество Клипов @vkclips и ПОРА @porarctic. Музыку для ролика автор выбирает самостоятельно из списка.

Примеры уже сделанных видео можно посмотреть по ссылке

Клипы можно выкладывать до 27 сентября. После этого жюри отберет шорт-лист из 10 финалистов, и в группе ПОРА в VK пройдет голосование. В течение недели зрители будут смотреть клипы всех десяти участников и голосовать за лучших.

В конце конкурса победитель зрительского голосования и самый активный участник получат призы от ПОРА. Главный приз - "арктический" пуховик BASK.

BASK – это легендарная одежда, защищающая от холода и создающая комфорт.

Победителя конкурса объявят в прямом эфире 10 октября.

Фото: пресс-служба ПОРА

Основная особенность Клипов ВКонтакте, которые были запущены летом 2020 года — AR-эффекты. С их помощью можно контролировать съёмку, разгонять руками тучи, делать фотоколлажи или путешествовать по необычным местам. Кроме этого, в клип можно добавить любимый трек и любую маску. Публиковать видео в Клипах можно не только с личной странички, но и от имени сообществ. В отличие от историй, срок жизни клипов не ограничен. В первый месяц работы раздел собрал 3 миллиарда просмотров, ежедневно клипы просматривают 200 млн раз.

“Некоммерческие проекты ПОРА помогают пользователям узнать больше об удивительных уголках нашей страны. Мы решили, что это отличный повод показать возможности Клипов, тем более что у нас уже есть удачный опыт со стримами в соцсети “Одноклассники” - говорит руководитель цифровых коммуникаций Mail.ru