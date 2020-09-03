Лукашенко рассказал Мишустину о перехвате разговора Берлина с Варшавой: отравление Навального - фальсификация

Премьер Михаил Мишустин прилетел в Минск в четверг в полдень. Фото: REUTERS

Премьер Михаил Мишустин прилетел в Минск в четверг в полдень. У трапа его встречал белорусский коллега Роман Головченко. Дальше события развивались стремительно. Прямиком из аэропорта Мишустин поехал в Дворец независимости — резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Батька поджидал дорогого во всех смыслах гостя с распростертыми объятиями. Ведь Мишустин не только привез ему привет от Владимира Путина и заявил, что Россия полностью поддерживает суверенитет Белоруссии, но должен решить вопрос с экономической помощью Минску. В этом году Белоруссии нужно вернуть почти 4 миллиарда долларов внешних долгов, половина из которых приходится на Россию. Лукашенко попросил Москву реструктуризировать кредит в 1 миллиард долларов. В Кремле эту просьбу комментировать не стали, заметив, что надо дождаться итогов визита в Минск Мишустина.

Прямиком из аэропорта Мишустин поехал в Дворец независимости — резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Фото: REUTERS

Впрочем, подарки для Москвы подготовил и Лукашенко. Причем, весьма неожиданные. Он рассказал Мишустину, что белорусы перехватили разговор Берлина и Варшавы, из которого следует, что информация об отравлении блогера Алексея Навального была фальсификацией.

- Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель наша радиоэлектронная военная разведка перехватила разговор. Поскольку там (на западных границах Белоруссии, - Ред.) развернуты части, мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином — два абонента, я вам дам почитать (расшифровку, - Ред.), мы направим в ФСБ — и голос передадим записанный и текст. Он отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, - сказал Лукашенко.

По мнению Лукашенко, заявление о том, что «Навальному хотели закрыть рот» для канцлера Германии Ангелы Меркель подготовила «группа специалистов».

Батька поджидал дорогого во всех смыслах гостя с распростертыми объятиями. Фото: REUTERS

- Сделали они это, вот цитата: «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди, - сказал Лукашенко Мишустину.

А еще сообщил, что Запад готовит «пакости» для России перед региональными выборами.

- Еще одна цитата (из разговора между Берлином и Варшавой, - Ред.): «Тем более в ближайшее время у них выборы, голосование в регионах России». То есть они знают, что в России выборы, и надо перед ними какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль, их лицо. Спокойной жизни нам не будет, я убежден, - заявил Лукашенко.

При этом, по его словам, власти Белоруссии полны решимости отстоять свой суверенитет.

- Мы не позволим нас наклонять. Мы видим, откуда ноги растут. И не просто ноги. Они уже по уши увязли в этой лжи и вранье, - клеймил Запад Лукашенко.

Ну, и конечно, поблагодарил Россию.

- В умах людей произошел переворот, что Россия как братская страна, основной экономический партнер и рынок сбыта, она от нас не отвернулась в эти трудные времена, - заметил Лукашенко.

Мишустин заверил, что Россия и дальше не будет отворачиваться. Так, Белоруссия получит российскую вакцину от коронавируса. Фото: REUTERS

Мишустин заверил, что Россия и дальше не будет отворачиваться. Так, Белоруссия получит российскую вакцину от коронавируса. Более того, ее действие одним из первых испытает на себе белорусский премьер.

- Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня вакцинироваться. Это его решение, я надеюсь, что все будет хорошо, - сказал Мишустин Лукашенко.

По мнению Мишустина, применение в России и Белоруссии вакцины позволит справиться с пандемией на территории Союзного государства. Он также заявил, что в последнее время Россия и Белоруссия сильно продвинулись в вопросах интеграции. В ближайшие недели будущее Союзного государства будет обсуждаться на встрече Путина с Лукашенко в Москве.

- Мы сможем прийти к соглашению по многим вопросам, по которым не могли раньше договориться, - заявил Лукашенко.

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