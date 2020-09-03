Календарь матчей чемпионата России по футболу в РПЛ на 7-10 тур: оглашено, когда будут сыграны матчи в сентябре

Матч ЦСКА - Спартак будет сыгран 13 сентября.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В четверг, 3 сентября, Премьер-Лига России официально огласила расписание матчей чемпионата России по футболу сезона 2020/2021 годов. Очерчены даты поединков на ближайший месяц вплоть до следующего перерыва на поединки национальных сборных - с 7 по 10 туры сезона.
Главные моменты этой части календаря чемпионата России. Матч ЦСКА - Спартак пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Спустя сутки - поединок "Ростова" и "Локомотива", который начнется в 20:30. Матч ЦСКА - Локомотив намечен на 27 сентября и начнется в 19:00. Ну а перед перерывом в сезоне 3 октября московский "Спартак" примет на своем поле питерский "Зенит".
После этого в чемпионате наступит следующий перерыв - он продлится с 5 по 14 октября. Точное расписание остальных матчей сезона будет оглашено позднее - при наступлении следующего перерыва в чемпионате.
СПРАВКА "КП"
7-й тур
12 сентября (суббота)
13:45 «Тамбов» – «Уфа»
16:30 «Урал» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Сочи»
13 сентября (воскресенье)
16:30 «Динамо» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Спартак»
19:00 «Ротор» – «Краснодар»
14 сентября (понедельник)
18:30 «Зенит» – «Арсенал»
20:30 «Ростов» – «Локомотив»
8-й тур
18 сентября (пятница)
20:00 «Краснодар» – «Химки»
19 сентября (суббота)
16:30 «Урал» – «Зенит»
19:00 «Ростов» – «Ротор»
20 сентября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – ЦСКА
14:00 «Арсенал» – «Сочи»
16:30 «Рубин» – «Спартак»
19:00 «Локомотив» – «Тамбов»
21 сентября (понедельник)
19:00 «Динамо» – «Ахмат»
9-й тур
26 сентября (суббота)
14:00 «Тамбов» – «Спартак»
16:30 «Зенит» – «Уфа»
20:00 «Сочи» – «Краснодар»
27 сентября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Ростов»
16:30 «Ахмат» – «Урал»
19:00 «Ротор» – «Рубин»
19:00 ЦСКА – «Локомотив»
28 сентября (понедельник)
19:00 «Химки» – «Динамо»
10-й тур
3 октября (суббота)
14:00 «Уфа» – «Ротор»
16:30 «Урал» – ЦСКА
16:30 «Тамбов» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – «Зенит»
4 октября (воскресенье)
14:00 «Локомотив» – «Химки»
16:30 «Рубин» – «Ахмат»
16:30 «Сочи» – «Ростов»
20:00 «Динамо» – «Краснодар»