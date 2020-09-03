Финские СМИ объяснили, почему «Йокерит» не полетел в Минск

В четверг, 3 сентября, официальный сайт КХЛ сообщил, что «Матч «Динамо» Минск – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 сентября, официальный сайт КХЛ сообщил, что «Матч «Динамо» Минск – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится». О причинах отмены игры Лига обещала сообщить дополнительно.

Первыми свою трактовку событиям дали финские СМИ. Так на сайте jatkoaika появилась информация, рейс Finnair в Минск должен был вылететь из аэропорта Хельсинки в 13: 00. Но, «по информации, полученной от инсайдерского источника в КХЛ, решение остаться в Финляндии было принято игроками команды. Причина - многочисленные угрозы, которые хоккеисты финского клуба получали из Беларуси, что заставило их опасаться за собственную безопасность».

Также стало известно, что еще на прошлой неделе финские болельщики призывали своих хоккеистов не лететь в «мятежную Белоруссию». И говорили, что лучше получить «баранку», если матч не будет перенесен, чем подвергать себя риску. СМИ сообщили, что руководство клуба якобы просило о переносе встречи, но получило отказ.

В этой истории еще не все ясно: кто первым поднял панику – болельщики, хоккеисты или провокаторы, но очень бы не хотелось, чтобы политика подпортила весь новый чемпионат КХЛ. Прошлый, как мы помним, был остановлен из-за пандемии 12 марта, а первая игра – Кубок открытия сезона, состоялся только вчера, 2 сентября.

Напомним, что в Минске хоккеисты играют на самой большой арене, задействованной в КХЛ, которая вмещает более 15 тысяч зрителей.