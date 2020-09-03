"Слезы душат": больной Дмитрий Певцов показал редкие фото с трагически погибшим сыном

Дмитрий Певцов сейчас находится в больнице в Коммунарке Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Дмитрий Певцов восемь лет назад пережил трагедию, которая произошла в 2012 году. 3 сентября трагически погиб старший сын звезды сериала "Бандитский Петербург". Даниилу было всего 22 года.

Дмитрий Певцов сейчас находится в больнице в Коммунарке. Его экстренно госпитализировали неделю назад с пневмонией. Несмотря на тяжелое состояние, 56-летний актер посвятил трогательную публикацию своему покойному сыну. Он разместил в блоге редкие кадры в память о Данииле.

"Восемь лет уже... Покой, Господи, душу раба Твоего Даниила", - подписал трогательное видео с фотографиями сына артист. Певцов не раз говорил, что в этой ситуации время не лечит, а только притупляет боль от потери близкого человека.

В комментариях многие выразили свои соболезнования и отметили невероятное внешнее сходство отца и наследника. Публика пишет о том, что не может сдержать слез, глядя на фото Дани. "Слезы душат, как же несправедливо", "Как же вы похожи", "Царствие небесное. Так рано ушел, вся жизнь впереди", - сопереживают невосполнимой утрате поклонники.

Даня родился от отношений Певцова и его однокурсницы по ГИТИСу Ларисы Блажко. После расставания с матерью мальчика Дмитрий долгое время с ним не общался. Впоследствии он очень жалел об этом. Наладить отношения с наследником артист смог благодаря второй жене Ольге Дроздовой. "Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню", - рассказывал Певцов.

В 2012 году случилась трагедия. Жизнь Даниила оборвалась. По словам его звездного отца, это был несчастный случай. Молодой человек провел в коме девять дней и скончался 3 сентября. Ему было 22 года. "Когда я перестал задавать себе вопросы «за что?», «почему?» и «в чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня!", - делился актер в одном из интервью.

Стоит отметить, что трагическую годовщину Дмитрий Певцов проводит в больнице. Актер был госпитализирован с подозрением на коронавирус по возвращении из Крыма. Вскоре после этого поступили сообщения, что артист находится в коме. К счастью, вскоре актер лично опроверг ужасные новости о своем критическом состоянии. По словам Певцова, врачи пристально наблюдают за ним и лечат пневмонию. В больнице Дмитрий похудел уже на пять килограммов.