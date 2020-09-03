Михаил Ефремов выступает с последним словом в суде

Ефремов берет последнее слово Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Ефремов выступает в Пресненском суде с последним словом. Как заявил его адвокат Эльман Пашаев, у них одна надежда - на справедливый суд.

"Уважаемый суд, если вы не оправдаете Михаила Ефремова после оценки предоставленных доказательств, прошу вынести любой приговор, не связанный с лишением свободы. У него дети маленькие. У него ишемические атаки - это скрытая форма инсульта. Дайте хотя бы колонию-поселение, чтобы он мог видеться со своими детьми", - обратился к суду Эльман Пашаев.

После этого адвокат Анна Бутырина просит добавить актеру еще год. "По нашему законодательству можно добавить срок за адвоката. Так вот, я считаю, что суд смело может дать Ефремову максимальный срок лишения свободы - 12 лет", - сказала, как отрезала, защитница.

Ефремов берет последнее слово:

- Резонансное дело, и этот резонанс обостряете все. Если я популярный, я и должен отвечать популярно, в два раза сильнее, чем обычный человек. Я вёл себя вроде нормально, а говорят, некрасиво. У потерпевших огромное горе, я им очень сопереживаю. А вот к адвокатам у меня другое отношение. Все говорят, это цирк, шоу. Но давайте разберёмся, кто его устроил. Захаров умер утром 9 числа, а днём его родственники с адвокатом Добровинским были на телеэфире, - начал актер.

- Я не собирался отмазываться, я пошёл в суд, чтобы установить истину. И снова оказался неправ. А если бы отмазался - был бы прав. Записал видео - сказали, играет. Самое странное, что я не помню удара. Говорят, чтобы вспомнил, надо выпить столько же, но я все это время не пью.

Даже в последнем слове актер высказал сомнение в подлинности видео с места аварии:

- По поводу пленки, которую показала свидетель Набокина - там нужна экспертиза, - заявил он.

Свою вину в смертельном ДТП актер признал, но с оговоркой:

- Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это, конечно, сделал я.

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