Суд над Михаилом Ефремовым в лицах: Появились рисунки с заседания

Ефремов признал вину в ДТП Фото: Алена МАРТЫНОВА

3 сентября в Пресненском зале суда прошло очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Заслуженного актера Михаила Ефремова.

За все время этого «загадочного дела» появлялось много интереснейших моментов. Наблюдающие за процессом стали участниками детективной трагикомедии с Ефремовым в главных ролях.

Обвинение просит для Ефремова 11 лет колонии строгого режима. Набросок: Евгений Митта

Тут тебе и внезапная потеря памяти, марсиане и хакеры, пытающиеся отомстить актеру, тайный пассажир и любовницы, большие деньги, много алкоголя и наркотики, поэзия и Бог, споры, крики, страсти, молитвы, «33 сребряника».... и многое другое, из чего получилась бы хорошая криминальная картина в духе Агаты Кристи.

Родственники Захарова отказались от материальных выплат. Набросок: Евгений Митта

Надо отметить, что снимать в суде запрещено.

Но, кажется, выход нашелся. В суд приехал художник, который исполнил события в «здании Фемиды» в набросках. Подобные сюжеты являются особенным видом судебного репортажа, их часто можно увидеть на страницах прессы Нью-Йорка.

На заседание традиционно приходит много людей, некоторые из которых являются свидетелями. Набросок: Евгений Митта

В распоряжении kp.ru появились сюжеты с заседания, выполненные Евгением Миттой, который, к слову сказать, является сыном известного режиссера, снявшего первый советский фильм-катастрофу «Экипаж» и автора книги «Кино между Адом и Раей» Александра Митты.

Суд Ефремова привлек множество звезд, готовых вступиться за актера. Набросок: Евгений Митта

Напомним, что 8 июня на Садовом кольце произошло ДТП, участником которого стал Михаил Ефремов. Черный джип актера вечером понедельника несся по Садовому кольцу, но внезапно Grand Cherokее пересек двойную сплошную и врезался в фургон, развозивший рыбную продукцию по столице. Водителем фургона оказался житель Рязани Сергей Захаров.

Ефремов считает, что народ уже вынес ему приговор. Набросок: Евгений Митта

При ударе автомобиль перевернуло. Прибывшая карета скорой помощи доставила Захарова в НИИ Склифосовского, где он и скончался от полученных травм. Как позже скажет эксперт, у мужчины не было шансов на спасение, так как врачи выявили у него жировую эмболию.

Родственники погибшего не приняли помощь Ефремова. Венок, присланный актером на похороны был выброшен с кладбища, а материальная поддержка отвергнута. Жена, брат погибшего и его сыновья требуют от суда наказать Ефремова и дать ему 11 лет колонии строгого режима.

Дальнейшая судьба актера определится через неделю. Последнее заседание по делу Заслуженного артиста назначено на 8 сентября.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

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