Последнее слово Михаила Ефремова в суде: "11 лет для меня - это смертный приговор"

По словам актера, он не собирался отмазываться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Ефремов берет последнее слово в Пресненском суде. Приговор актеру огласят 8 сентября 2020 в 11:00. Второго шанса у него нет и не будет.

"Резонансное дело, и этот резонанс обостряете все. Если я популярный, я и должен отвечать популярно, в два раза сильнее, чем обычный человек. Я вел себя вроде нормально, а говорят, некрасиво. У потерпевших огромное горе, я им очень сопереживаю", - начал свою речь Михаил Ефремов.

А потом неожиданно обратился к адвокату Александру Добровинскому: "Все говорят, это цирк, шоу. Но давайте разберемся, кто его устроил. Захаров умер утром 9-го числа, а днем его родственники с Добровинским были на телеэфире. Я вас понимаю, вы учились у замечательных педагогов - Герасимова, Макаровой... Я их знавал. Думаю, вас выгнали не за профнепригодность, а за аморальность. Потому что то, что вы делаете - аморально".

Эльман Пашаев Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам актера, он не собирался отмазываться, я пошел в суд, чтобы установить истину. "И снова оказался неправ. А если бы отмазался - был бы прав. Записал видео - сказали, играет. Самое странное, что я не помню удара. Говорят, чтобы вспомнил, надо выпить столько же, но я все это время не пью", - развел руками артист.

Михаил Олегович отметил, что в беседе с Эльманом Пашаевым он говорил, что ему "десятку дадут точно". "Эльман не верил. Лишний экспириенс с этим судом. По поводу пленки, которую показала свидетель Светлана Набокина - там нужна экспертиза", - уверен Ефремов.

Речь идет о том самом видео, которое обнародовал Добровинский. Набокина работает в придорожном кафе на Смоленской площади - как раз там, где вечером 8 июня произошло смертельное ДТП. Услышав хлопок, она тут же бросилась все снимать на телефон, а потом передала кадры адвокату. Девушка-свидетель говорила, что узнала Ефремова на своем видео уже после аварии, когда посмотрела новости.

"Я в тупике: что бы я ни сделал, все не так. Что вы хотите? Жестко наказать меня? А говорите, что адвокат жестко наказал меня своей защитой. Получается вдвойне. 11 лет - что вам мало, что ли? Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это конечно сделал я", - говорит Ефремов.

Резонансное дело близится к развязке Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер просит о последнем желании и говорит, что 11 лет для него - это смертный приговор. "Я очень люблю людей, детей, жену. Звездой себя никогда не считал. Был бы тут простой человек, не было бы 11 лет, так - семь-восемь. 11 лет - очень кровожадно. Конечно, боюсь, я не доживу. Поэтому это смертный приговор. И у меня единственное желание: прошу суд вынести мне справедливый приговор", - резюмировал он.

И зачитывает стих собственного сочинения.

"Памяти Сергея Захарова"

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Всё, что будет потом, только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем

Там, где никто не сдаёт и никто не злится.

На том свете нет таких понятий

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею - Рая.

Вот бы поговорить с ним.

Увидеть бы его, помолчать.

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть на кого оставить тайну.

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