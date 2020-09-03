Номерок блатной, три семерочки: сколько государство заработает на торговле «красивыми автономерами»

Самые дорогие сочетание букв и цифр будут уходить с аукциона за миллионы рублей. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ПРОЕКТ СТАРТУЕТ В 2022 ГОДУ

Минэкономразвития разработало законопроект, который позволит покупать «красивые» автомобильные номера типа «777», «999» или «оо001о» абсолютно легально.

Как следует из документа, направленного в правительство, регистрационные знаки можно будет выиграть на аукционе через портал госуслуг. Цена на лоты стартует от 50 тысяч рублей и может достигнуть 6 миллионов рублей (см. подробные расценки ниже). За номер по выбору, где цифры и буквы не повторяются, предлагается стартовая цена 5 тысяч рублей. Новый механизм планируется запустить с 2022 года, проект постановления уже направлен в правительство.

Новая система вводится для борьбы с теневым рынком продажи «красивых» номеров. В пояснительной записке приводятся данные из открытых источников: сейчас цена за отдельные «красивые» номера может варьироваться от 10 тысяч рублеи до 10 млн рублеи за штуку, средняя стоимость около 300 тыс. рублеи .

ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕКУПЩИКОВ

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что введение этой госпрограммы не сможет побороть теневой рынок «красивых» номеров. И всего лишь станет еще одним игроком в этом сегменте.

- Многие комбинации номеров, которые на самом деле на черном рынке ничего не стоят и особым спросом не пользуются, в государственной системе оценены достаточно дорого, - считает Шапарин. - На вторичный рынок попадают те «красивые» номера, которые были выданы ранее. И они уже не могут быть предложены к продаже, так как кому-то принадлежат. Люди часто продают такие номера через специализированные порталы, которые принадлежат совсем не государству. У государства ко многим номерам, которые могли бы иметь ценность в глазах потребителя, просто нет доступа. Подозреваю, что даже вокруг государственного аукциона появится некая система перекупщиков. Она будет оценивать недооцененные номера, пользующиеся спросом. И не думаю, что будут баталии за какие-то номерные знаки.

КОНКРЕТНО

Стартовая цена на номера*:

1. 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, – 150 000 рублей.

2. 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 и с одинаковыми буквами – 600 000 рублей.

3. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 – 100 000 рублей.

4. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и с одинаковыми буквами – 450 000 рублей.

5. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 – 100 000 рублей.

6. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 и с одинаковыми буквами – 300 000 рублей.

7. 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 – 50 000 рублей.

8. 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 и с одинаковыми буквами – 150 000 рублей.

9. 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 – 150 000 рублей.

10. 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 и с одинаковыми буквами – 200 000 рублей.

11. 0010, 0020, 0030, 0040, 0050, 0060, 0070, 0080, 0090, 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 0110, 0220, 0330, 0440, 0550, 0660, 0770, 0880, 0990, 0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 0999, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 1001, 2002, 3003, 4004, 5005, 6006, 7007, 8008, 9009, 1010, 2020, 3030, 4040, 5050, 6060, 7070, 8080, 9090, 1110, 2220, 3330, 4440, 5550, 6660, 7770, 8880, 9990 – 100 000 рублей.

12. 0010, 0020, 0030, 0040, 0050, 0060, 0070, 0080, 0090, 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 0110, 0220, 0330, 0440, 0550, 0660, 0770, 0880, 0990, 0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 0999, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 1001, 2002, 3003, 4004, 5005, 6006, 7007, 8008, 9009, 1010, 2020, 3030, 4040, 5050, 6060, 7070, 8080, 9090, 1110, 2220, 3330, 4440, 5550, 6660, 7770, 8880, 9990 и с одинаковыми буквами – 150 000 рублей.

13. С цифрами (за исключением пунктов 1-8) и с одинаковыми буквами – 200 000 рублей.

14. С цифрами (за исключением пунктов 1-12 настоящего приложения), с повторяющимися двумя буквами – 50 000 рублей 14. С иными буквенно-цифровыми обозначениями – 5 000 рублей.

*Регионы могут либо уменьшить, либо увеличить стартовую цену, но не более, чем в 10 раз.