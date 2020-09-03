Адвокат Ефремова прав. Мы забыли о милосердии

Простить актера сложно, почти невозможно. На хватит требовать крови. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Если бы Эльман Пашаев снимался в кино, он был бы не менее богат, чем сейчас. Роли бандитских авторитетов, продажных судей и руководителей ОПГ он мог бы монополизировать. Нагловато-победоносный блеск в глазах, небрежный русский язык, дорогие костюмы и ощущение чего-то незаконного. Он не вызывает симпатии. И чтобы он ни говорил, ему не хочется верить. Идеальные данные для кино. Очень сомнительные для адвоката.

Свою финальную речь в «деле Ефремова», как адвокат, он провалил. В очередной раз обидел присутствующих, снисходительно кивал судье. Не привел ни одного реального аргумента. И в потоке этого ожидаемого поведения потерялось только одно. Он призывал к милосердию. Призывал по-хамски, не чутко, неправильно.

Но мы же все смотрим сериалы про криминальных авторитетов? И мы понимаем их язык. Он говорил, что погибшего не вернешь, что легче от сурового наказания никому не будет, что все в этом деле ведут себя странно, не только Ефремов.

Если бы Ефремова защищал человек с честным лицом и ясным взглядом, мы бы рыдали над этими аргументами. Фото: пресс-служба Пресненского суда

Что его подзащитный больной человек (это так), у него дети (тоже правда), что он корит себя и казнит с утра до вечера (в это мало кто верит, но если делать из Михаила Ефремова дьявола, скорее всего так и есть).

Если бы Ефремова защищал человек с честным лицом и ясным взглядом, мы бы рыдали над этими аргументами. Сам Ефремов, лет 10-15 назад сыграл бы эту роль так, что у нас бы мурашки по коже бежали. Но мы сейчас не о театральных эффектах. Мы о правосудии.

И о том, что общественное мнение вот уже несколько месяцев требует крови. Чтоб по всей строгости. Чтоб неповадно было.

Сам романтик. Но, давайте оглядимся вокруг. Вы правда думаете, что приговор любой сложности остановит другого алкоголика от того, чтобы сесть за руль? Вся жизнь, мораль, родные, здравый смысл не остановили, а пример Ефремова остановит?

Вы правда думаете, что дети-мажоры, депутаты и высокие чины ответственнее отнесутся к нам, обычным людям? Побоятся наказания? Ничего подобного. Они играют с законом и огнем просто потому, что им всем это страшно нравится.

«Я очень люблю людей, детей, жену. Звездой себя никогда не считал. Был бы тут простой человек, не было бы 11 лет, так - 7-8. 11 лет очень кровожадно, конечно, боюсь, я не доживу. Поэтому это смертный приговор. И у меня единственное желание: прошу суд вынести мне справедливый приговор», - заявил в своем последнем слове Ефремов. Прочитал плохие стихи в память о погибшем водителе. И знаете, его страшно жаль, этого несчастного человека. По-человечески.

Да, он плевал на нас на всех, когда садился за руль после бутылки водки. Да, он нашел в себе силы наплевать на всех и не признать вину (признал в итоге, стиснув зубы). Да, скорее всего он достаточно высокомерен, нагл, самолюбив.

Если бы Эльман Пашаев снимался в кино, он был бы не менее богат, чем сейчас. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Но кому будет легче, если наказание будет максимальным? Чьи амбиции мы этим удовлетворим? Вернем ли погибшего?

И вспомним ли мы о приговоре Ефремову через месяц, когда отшумят суды и страсти? Мы забудем и про него, и про его преступление. Вспомним, когда очередной медийный негодяй кого-нибудь убьет. И снова забудем.

Любое наказание, кроме условного, будет суровым для привыкшего к абсолютной свободе Ефремова. Пусть суд будет строгим. Но давайте без крови. Она уже была в этой истории. И ее очень быстро размазали в разговорах, дебатах, криках, угрозах и хамстве.

Мертвым покой. Живых все равно накажет совесть.

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