Ученые подтвердили: было время, когда над Землей всходили два Солнца

Второе Солнце и сейчас было бы не лишним.

Облако Оорта нам в наследство

О том, что Солнце в «детстве» было не одиноко свидетельствует облако Оорта – гигантский пузырь, наполненный каменными и ледяными глыбами и, возможно, даже планетами, внутри которого находится Солнечная система. К такому выводу пришли Ави Лоеб (Avi Loeb) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) и его ученик Амир Сираж (Amir Siraj) - выпускник Гарвардского университета (Harvard University).

По разумению авторов исследования, о котором рассказал портал Live Science, весь разнокалиберный «мусор», наполняющий сферу облака Оорта – примерно 100 миллиардов объектов, собрало Солнце своей гравитацией. Но собрать столько в одиночку оно никак не смогло бы. А хотя бы с одним напарником, как показали расчеты и моделирование, пожалуйста.

Сфера облака Оорта окружает Солнечную систему, простираясь почти на 2 световых года от Солнца.

Лоеб и Сираж полагают, что свои облака Оорта имеют и другие звездные системы. В том числе и соседняя Альфа Центавра, в «семье» которой аж три звездных «брата» - Альфа Центавра А, Альфа Центавра В и Проксима Центавра, они же Ригель, Бунгула и Толиман. Их «пузырь» начинается там, где кончается наш – на полпути от Солнца до Альфа Центавра. По сути, они касаются друг друга.

Окрестности Солнечной системы: наше облако ООрта и то, что окружает Альфа Центавра, касаются друг друга.

По мнению ученых, «брат» Солнца был примерно одного с ним размера – близнец, словом. Вращался вокруг него, располагаясь, однако, очень далеко – в 1000 раз дальше, чем сейчас Земля. Выглядел с нее не слишком большим.

По какой-то неизвестной причине солнечное «братство» распалось примерно 4,5 миллиардов лет назад. Или чуть позднее. Просуществовало несколько сотен миллионов лет, оказав содействие в формировании облака Оорта. Оставив нам его в наследство, «близнец» куда-то улетел.

Брат! А не ты ли это?

Не исключено, что единоутробный брат Солнца найден еще несколько лет назад. По крайней мере, ученые большого интернационального коллектива, ведомого профессором Иваном Рамиресом (Ivan Ramirez) из Университета Техаса (University of Texas at Austin), уверяли, что обнаружил звезду, которая образовалась вместе с Солнцем - находилась в одной с ним «колыбели», была создана из того же материала, что и наше светило, и сбежала от него как раз около 4,6 миллиардов лет назад. На родство указывала и траектория ее движения.

Потенциальный «близнец» получил обозначение HD 162826. Сейчас он располагается в 110 световых годах от Солнца. Виден в бинокль на Востоке в созвездии Геркулеса - рядом с Вегой.

Брат Солнца улетел на 110 световых лет от него. Виден в бинокль.

Есть ли у «блудного брата» планеты, пока не известно. Но он вполне мог обзавестись ими - времени хватало.

Отыскивая солнечных братьев, ученые опираются на гипотезу о том, что звезды рождаются не по одиночке, а группами - кластерами. Формируются из одного и того же газопылевого облака. Получаются похожими друг на друга - и внешне и по химическому составу. Держатся какое-то время вместе, а потом разбегаются.

КСТАТИ

Кому нужны потерянные родственники Солнца?

Ученые полагают, что в свое – очень далекое время – вместе с Солнцем народились множество его «близнецов». Несколько десятков – уж точно. Разбежавшись, они затерялись где-то в нашей Галактике - Млечном пути. «Близнецов» ищут, чтобы узнать, откуда мы, собственно, родом.

Когда астрономы отыщут других братьев, то, определив параметры их движения, найдут точку, где траектории пересекаются. Она и будет тем местом, в котором родилась вся «солнечная семья».

Выяснив, где конкретно образовалось Солнце, ученые постараются определить, в каких условиях находилась ранняя Солнечная система. И может быть, поймут, что именно способствовало появлению жизни.