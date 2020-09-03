"Лежачий, ничего не говорит": врачи не могут помочь парализованному Валентину Гафту

Не секрет, что в последние годы Валентин Гафт испытывает серьезные проблемы со здоровьем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валентин Гафт 2 сентября отметил 85-летие. Актер за свою жизнь сыграл множество ролей. Но его главная роль - отца - обернулась настоящей трагедией. А сейчас, в свой юбилей, звезда театра и кино прикован к постели, мало кого узнает и не говорит. Врачи бессильны помочь парализованному Валентину Иосифовичу.

Не секрет, что в последние годы Валентин Гафт испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Он разбит инсультом и частично парализован. 85-летие актер, обожаемый всей страной за его роли в фильмах "Чародеи" и "Гараж", отметил на даче, в узком кругу.

"Присутствие множества людей его раздражает. Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит - без звука. Но мы его научились понимать", - цитирует Собеседник.Ru жену юбиляра Ольгу Остроумову.

За 85-летним артистом ухаживает супруга и помощница. Часто приезжают дети Остроумовой, которым Гафт стал отцом, и внуки. Сама Ольга Михайловна сейчас передвигается при помощи костылей. Не так давно актриса перенесла тяжелую операцию.

В свою очередь, режиссер Роман Виктюк заявил, что врачи ничем не могут помочь больному Гафту. Слишком тяжелое состояние, потому медики бессильны. "Врачи ничего не знают. Они не знают, что с ним, чем он болен, как ему помочь. Я тем более не знаю, я не врач. И они не знают", - с болью в сердце говорит мэтр.

Он отметил, что всю жизнь Гафта окружали женщины. "Вокруг него царила энергия обожания и любви. Он женщин любил, разыгрывал... Он уже играл в театре, а я должен был снимать для телевидения «Игроков» Гоголя. Я собрал самых блестящих артистов того времени! Александр Калягин, Александр Лазарев, Магарита Терехова! Маргарита Терехова, эта дьявольская красота, сидела здесь, и Гафт посылал ей такие сексуальные пассы, что она заводилась и кричала: «Перестань, еще рано! Ну не надо, Валя! Ты видишь, я боюсь!». И это правда, она боялась. Потому что у него была просто бешеная энергия. А теперь...", - вспоминает Виктюк.

Как отмечают коллеги Гафта, здоровье артиста подкосила трагедия всей его жизни. 18 лет назад, в 2002 году трагически умерла его единственная дочь Ольга. Ей было всего 29 лет. Девушка после расставания родителей осталась жить с матерью, балериной Инной Елисеевой. Та была второй супругой народного артиста. У Елисеевой был тяжелый характер, о скандалах в семье знали даже соседи.

Для Гафта смерть дочери стала настоящим ударом. Он заболел и на несколько лет оставил профессию. В одном из последних интервью актер сказал о смерти дочери: "Я часто разговариваю с ней. Считаю, что в ее смерти виноват только я, тут даже не нужно ничего объяснять".

Валентин Иосифович был близок с Ольгой, насколько это возможно. Дочь актера получила прекрасное образование, мечтала попробовать себя на сцене. Однако этим планам не суждено было сбыться. В личной жизни у Ольги также не все ладилось. Предсмертную записку она посвятила возлюбленному.

"Все, что случилось, очень несправедливо по отношению к моей умной и красивой девочке. Мы часто встречались с Оленькой, и она мне жаловалась, что мать ей покоя не дает. Вот и затравила, - констатировал Валентин Иосифович. - Жалею только, что дочь Инне оставил. Теперь ничего не изменишь...". Артист был категорически против, чтобы его бывшая жена приходила на похороны дочки. Впрочем, она и не пришла.