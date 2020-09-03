Володин требует спросить с Меркель за антироссийскую провокацию с Навальным

Володин напомнил, что между немецкими и российскими депутатами сложились рабочие отношения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал немецких депутатов разобраться с канцлером Ангелой Меркель. Якобы она втянула Германию в антироссийскую провокацию с отравлением Алексея Навального.

- Понятно, что Германия - заложница НАТО и вынуждена играть навязанную ей роль, - отметил Володин. - Однако задача здравых политических сил - разобраться в этой ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию. Бундестаг должен спросить с Меркель за эти действия, которые препятствуют дальнейшему развитию дружеских отношений между народами наших стран.

Володин напомнил, что между немецкими и российскими депутатами сложились рабочие отношения. Поэтому Бундестаг должен разобраться в провокации и пойти на диалог с Москвой.

Также спикер назвал все происходящее спланированной провокацией против России. Цель – ввести новые санкции и попытаться сдержать рост нашей страны. По мнению Володина, Евросоюзу и НАТО не нравится, что наша экономика дает высокие показатели роста.

Напомним, что на встрече с премьером Михаилом Мишустиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: его спецслужбы перехватили тайные переговоры Варшавы и Берлина. Запись подтверждает, что никакого отравления Навального не было. А выступление Меркель сфальсифицировано.

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