Прокурор: Фургал держал банду для устранения неугодных

Судья продлил срок ареста Фургала до декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании Басманного суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергей Фургала прокурор сделал заявление, что у обвиняемого имелось структурное подразделение, которое занималось физической ликвидацией неугодных лиц. А ряд участников процесса до сих пор «испытывают страх и трепет от главного обвиняемого и его соучастников».

И спустя несколько часов судья продлил срок ареста Фургала еще на три месяца - до декабря.

За комментарием «КП» обратился к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Почему прокурор выложил такой козырь в этом громком деле именно сейчас?

- Вопрос, полагаю, в том, что в оперативно-следственных мероприятиях наступил некий перелом. Тот момент, когда можно озвучить подобную информацию. Мы же это воспринимаем на слух. А какие тонкости там происходят, можно лишь предполагать. Например, про то, что точно выяснено, какие именно команды отдавались окружению Фургала, по устранению кого именно.

- То есть, прежде сторона обвинения могла этого доподлинно не знать?

- Может быть, это стало доподлинно известно именно в последнее время. Такое бывает.

- Арест Фургалу продлен до декабря…

- Потому что теперь судья, видимо, запросит материалы, о которых заявил прокурор. Потому, что речь уже может идти о переквалификации одной статьи на другую.

- Но срок давности по преступлению, в котором Фургала обвиняют, подходит к концу?

- А там же прерывался срок. У нас срок не идет, когда дело приостанавливали. Такие юридические тонкости. И есть ощущение, что может быть даже 210-я статья (организация преступного сообщества или участие в нем, — ред.).

- Шансы на успех у обвинения высоки?

- Думаю, что да.

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