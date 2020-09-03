Прокурор: Фургал держал банду для устранения неугодных

Судья продлил срок ареста Фургала до декабря
Фото: Иван МАКЕЕВ
На заседании Басманного суда по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергей Фургала прокурор сделал заявление, что у обвиняемого имелось структурное подразделение, которое занималось физической ликвидацией неугодных лиц. А ряд участников процесса до сих пор «испытывают страх и трепет от главного обвиняемого и его соучастников».
И спустя несколько часов судья продлил срок ареста Фургала еще на три месяца - до декабря.
За комментарием «КП» обратился к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.
- Почему прокурор выложил такой козырь в этом громком деле именно сейчас?
- Вопрос, полагаю, в том, что в оперативно-следственных мероприятиях наступил некий перелом. Тот момент, когда можно озвучить подобную информацию. Мы же это воспринимаем на слух. А какие тонкости там происходят, можно лишь предполагать. Например, про то, что точно выяснено, какие именно команды отдавались окружению Фургала, по устранению кого именно.
- То есть, прежде сторона обвинения могла этого доподлинно не знать?
- Может быть, это стало доподлинно известно именно в последнее время. Такое бывает.
- Арест Фургалу продлен до декабря…
- Потому что теперь судья, видимо, запросит материалы, о которых заявил прокурор. Потому, что речь уже может идти о переквалификации одной статьи на другую.
- Но срок давности по преступлению, в котором Фургала обвиняют, подходит к концу?
- А там же прерывался срок. У нас срок не идет, когда дело приостанавливали. Такие юридические тонкости. И есть ощущение, что может быть даже 210-я статья (организация преступного сообщества или участие в нем, — ред.).
- Шансы на успех у обвинения высоки?
- Думаю, что да.
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