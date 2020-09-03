Как заставить себя и ребенка учиться, если очень не хочется

Одна из самых сложных вещей в обучении – это регулярное выполнение домашнего задания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В современном мире люди продолжают учиться не только в детстве и юности, но и всю жизнь. Чтобы совершенствовать свой профессионализм или переориентироваться в карьере на более актуальные направления, для создания своего дела - нам приходится учиться чему-то новому и совершенствовать навыки.

Однако пройти учебные курсы до конца по силам не всем. Особенно сложно взрослым – всегда есть какие-то «более срочные» или «более важные» дела, на которые можно отвлечься. Вот и задвигаются тетради с учебниками в дальний угол. А потом приходится идти на занятия неподготовленными или вовсе отменять урок (а ведь это – деньги!). Как перестать откладывать домашнюю работу на потом, найти в себе силы учиться, мы поговорили с практикующим психологом, специалистом в области поведенческой психотерапии, консультантом курсов по изучению английского языка «Флоу» от Яндекс.Практикума Алиной Редько.

Одна из самых сложных вещей в обучении – это регулярное выполнение домашнего задания. Так и тянет откладывать домашку на самый последний момент, а потом на то, чтобы сделать все качественно, уже нет ни сил, ни времени. Что делать?

В таком случае действительно сложно отслеживать собственный прогресс в учебе, что ведет к упадку сил и разочарованию, говорит эксперт. Страдает самооценка, ведь я этот учебный курс запланировал, за него взялся, но – у меня не получается. В освоении любой новой деятельности, будь то изучение иностранного языка, или работа над новыми профессиональными навыками, важно иметь конечную цель, иметь смысл. Нужно держать в фокусе внимания вопрос: какое практическое применение в моей жизни я найду полученным навыкам?

— Смысл – это не какая-то конечная цель в виде сертификата или диплома, это про то, что я постоянно использую в своей жизни, про то, что для меня действительно имеет значение. Если этот смысл мы держим в поле нашего внимания, тогда нам не сложно регулярно выполнять домашние задания, - говорит психолог Алина Редько.

То есть смысл не «Закончить курсы с отличием», а «стать дипломированным садовником и получать N рублей за выход на работу, занимаясь любимым делом».

А ЕСЛИ НЕ ДЕЛАТЬ ВОВСЕ?

Если смысл обучения для меня ясен и понятен и я его держу в фокусе моего внимания, но все равно тянет отложить домашку на последний момент, стоит подумать о том, а если я не буду делать запланированное, какие последствия для меня это будет иметь?

Есть краткосрочные последствия: я вылечу с этого учебного курса; потеряю столько-то тысяч рублей, затраченных на учебу.

А есть долгосрочные: не получу новой желаемой профессии (навыка) и через пару-тройку лет останусь без работы, поскольку нынешнюю специальность ждет кризис.

—Часто мы начинаем активно что-то делать, испугавшись каких-то нежелательных для нас последствий: понижения социального статуса и заработной платы, например, - объясняет психолог Алина Редько.

Это действительно работающий инструмент, особенно ярко это видно на примере здоровья: многие завязывают с вредными привычками, только перед угрозой резкого ухудшения здоровья. Годами до этого пропуская между ушей лекции о вреде курения и лишнего веса, например.

В обучении же оба вида мотивации – и боязнь упустить что-то важное, и ориентация на достижение желанной цели, прекрасно работают в сочетании.

НЕ БУДЬТЕ ЗЛОЙ УЧИЛКОЙ

Еще одна причина, почему мы откладываем домашку каждый раз на потом – это естественное желание избежать дискомфорта.

Очень у многих в жизни был опыт, когда обучение было связано с насилием или неуспехом. Например, в школе, когда что-то не получалось, неумная учительница обзывала, высмеивала, могла ударить - и было лучше вовсе не приходить на урок или не говорить о своих сложностях в обучении с родителями. Это невольно живет внутри нас, даже когда мы выросли и думать забыли о ненавистной МарьВанне. Но в ситуации обучения ожидания того, что «у меня не получится», «я сейчас почувствую вот это все снова» начинают воспроизводиться внутри нас.

— Мне повезло, - рассказывает Алина Редько. - Меня окружали люди, преподаватели, которые научили меня учиться, они показали мне, что неудачи – это не конец света, это часть обучения. Важные для меня люди были со мной рядом в сложные моменты обучения и не унижали меня, когда у меня что-то не получалось. Скорее всего, если такие ассоциации связаны у человека с процессом обучения, то и в дальнейшем, если новые знания и умения осваиваются во взрослом возрасте, то у человека не будет с этим проблем.

Но если ваш детский опыт обучения был сложным, поможет осознание того, что на самом деле обучение – это и есть процесс допущения ошибок. Люди учатся, совершая ошибки, анализируя их и восполняя пробелы в своих навыках. Ошибаться это нормально!

Не ругайте себя за ошибки, непонимание. Наоборот, станьте антиподом МарьВанны, доброй учительницей, которая подмечает успехи и хвалит за них.

АДЕКВАТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Не нужно планировать себе ударные темпы труда, «пятилетку за три года». Бывает так, что мы напридумывали себе столько дел, что внутренняя система безопасности дает нам сигнал о том, что это грозит переутомлением.

— Поэтому, если запланировали себе три упражнения по иностранному языку, например, и еще вебинар на эту тему посмотреть, то смело делите такой план на три, оставляйте одно упражнение, - рекомендует психолог. – И обязательно спрашивайте себя внутренне при составлении планов, готовы ли вы действительно выполнить это задание, есть ли у вас на это силы.

Лучше небольшие, но посильные шаги. Чем громадье планов, которое внушает ужас.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ НЕДЕЛИ И ДНЯ

Люди сейчас живут в другом темпе, чем это было даже 40 лет назад. Профессии устаревают пачками и нам всем постоянно нужно учиться и приобретать новые навыки. Поэтому стоит понимать, что обучение – это долгосрочный процесс. А не спринт на результат. Это с нами навсегда.

- Чем мы быстрее себе в этом признаемся, тем быстрее мы сможем начать обучение, и тем легче нам будет построить структуру своей недели и своего дня, - говорит психолог Алина Редько. – Важно понять, на что расходуется больше сил, а на что – меньше, где я переутомляюсь, а что уже дается легко. Потому что бежать быстрый учебный «кросс», все время брать себя «на слабо», брать у своих сил кредит, - не лучшая стратегия. В какое-то время ваш внутренний банк сил может запросить у вас «проценты» и тогда, здравствуй выгорание и депрессия.

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Как усадить подростка за учебники

У детей не до конца развита лобная кора головного мозга, а это значит, что у подростков нет физиологической способности планировать и проявлять силу воли, как это могут делать взрослые. Дети не способны к долгосрочному планированию, не могут правильно оценить последствия своих действий в долгосрочной перспективе. Их мозг заточен на сиюминутное вознаграждение.

— Поэтому до 14 – 15 лет долгосрочным планированием и обучением такому планированию за детей занимаются родители, - говорит психолог Алина Редько.

Исходя из этого, неправильно отдавать на откуп ребенку полностью выбор секций, кружков и студий. Любознательным детям хочется всего! «И кружок по фото, и хор-кружок», и непременный иностранный, и спортивную секцию не помешало бы… Но вместе со школой, с ее немалыми нагрузками, все это вызовет перегрузку. И в конце концов, полное отторжение. Роль взрослого в том, чтобы предоставить ребенку выбор, чем заниматься. Но ограничить его, ориентируясь на потребности и возможности: «Маша, тебе нужно выбрать – или кружок макрамэ, или валяние шерсти. У тебя должно остаться время на отдых и домашние дела».

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