На Сахалине завершился Всероссийский патриотический слет «ОстроVa 2020»

Гранты на развитие социально важных проектов составили от 93 тыс. до 1,3 млн. рублей. Фото пресс-службы губернатора Сахалинской области

3 сентября на Сахалине завершился патриотический слет «ОстроVa 2020», который собрал около 1000 молодых активистов со всей страны. Церемония закрытия масштабного мероприятия прошла во дворце спорта «Кристалл».

«УРОКИ ПОБЕДЫ»

«Слет состоялся на Сахалине неслучайно, - отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Сегодня мы отмечаем 75-летие окончания Второй мировой войны, а завершилась она именно на Сахалине. В рамках слета состоялся и сбор поисковиков, которые сейчас ведут работы в Смирныховском районе. И вы сегодня стали свидетелями парада. Если бы слет состоялся где-то в другом регионе, это не было бы так ярко. Вы за эти дни должно быть увидели, что на Сахалине любят молодежь и уделяют ей самое пристальное внимание. Всех вас мы хотим видеть сильными в будущем. Именно вы будете двигать экономику регионов и всей страны вперед».

Так, представители направления слета «Островов Победы» выяснили, что большинство населения знает о переносе даты празднования Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Вместе с тем мало кто знаком с большим списком историко-культурных объектов. Также участники создали чек–лист по эффективной подготовке волонтерского сопровождения военных парадов в российских регионах, разработали рекомендации по взаимодействию с ветеранским сообществом и квесты.

«Кроме того, мы провели «Урок Победы» в 14 классах школ Южно-Сахалинска. Разработали методические рекомендации, которые можно применять абсолютно во всех регионах страны», – рассказала участница слета из Владивостока Влада Зотова.

«Острова Мира» активно работали с темой патриотизма. Ребята пришли к выводу, что необходимо разрабатывать новые форматы просвещения. А для этого стоит привлекать лучших работников «якорных» предприятий региона и создавать добровольческие объединения.

«Слет состоялся на Сахалине неслучайно, - отметил глава региона Валерий Лимаренко. - Сегодня мы отмечаем 75-летие окончания Второй мировой войны, а завершилась она именно на Сахалине». Фото пресс-службы губернатора Сахалинской области

Участники направления «Острова Перемен» разрабатывали инициативы по модернизации существующей системы молодежной политики. По мнению ребят, необходимо с помощью Росстата провести анализ реальных потребностей жителей страны в возрасте от 14 до 35 лет и социологические исследования для выявления запроса на создание условий для поддержки талантливой молодежи. Не лишней будет и цифровая система для отслеживания достижений школьников и студентов в сфере патриотического воспитания и альтруизма.

20 ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ

«Острова Впечатлений» плотно погрузились в сферу туризма. Участники разработали мобильное приложение «MapKlap», которое позволит выбрать туры и маршруты в регионе. В перспективе оно должно охватить всю страну.

«Мы побывали на местах и составили несколько маршрутов. Так, например, предлагаем создать музей газа на заводе СПГ в Пригородном. Объект ведь уникальный для всей страны, туристам было бы интересно узнать о технологическом процессе. Ряд проектов может быть связан с останцем Лягушка и этно-деревней. Все свои предложения мы передали в агентство по туризму Сахалинской области», – поделился участник слета из Южно-Сахалинска Артем Прихода.

«Острова Будущего» представили свой взгляд на Сахалин спустя годы. Так, по мнению участников направления, регион будет признан международным центром компетенций по возобновляемой энергетике, а мусор станет новым ресурсом за счет экологичной переработки.

За всем этим пристально следили «Острова Медиа». Участники создали Телеграм-канал и активно рассказывали о работе слета в различных соцсетях.

В рамках форума «ОстроVа-2020» 20 победителей получили гранты на развитие своих проектов в размере от 93 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Общая сумма грантов составила почти 15 миллионов. Список победителей перечислен на странице слета во ВКонтакте: https://vk.com/ostrova_2020