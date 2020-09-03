Омские врачи опровергли версию немцев об отравлении Навального «Новичком»

У Навального не было классических симптомов отравления Фото: REUTERS

Немецким токсикологам ответили медики, которые в первые дни боролись за жизнь Алексея Навального. Слово взял завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев. Он сказал, что их выводы расходятся с версией Берлина.

— Здесь выходят на первый план метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями (к которым относится отравляющее вещество «Новичок»). В первые восемь часов пребывания пациента в стационаре были проведены химико-токсикологические исследования в трех независимых лабораториях. Никаких токсикантов ни в крови, ни в моче выявлено не было, — заметил он в эфире «Россия-24».

Сабаев рассказал, что у Навального не было классических симптомов отравления.

— Фосфороорганические соединения являются довольно токсичными веществами, и использовать их в целях отравления одного человека невозможно, — пояснил врач.

Он также добавил, что если бы Навального пытались убить «Новичком», то от яда пострадали бы окружающие и пассажиры самолета.

Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что выступление Меркель про отравление Навального сфальсифицировано. Это подтверждает аудиозапись тайных переговоров Варшавы и Берлина, которую перехватили белорусские спецслужбы.

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