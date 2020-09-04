Кубань заручилась поддержкой кабмина

Визит совпал с 50-летием нынешнего главы края, премьер-министр поздравил Вениамина Кондратьева с юбилеем

СТАБИЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА

В то время, как отпускники со всей страны продолжают отдыхать на курортах Краснодарского края, в регион с рабочим визитом прибыл председатель правительства Михаил Мишустин.

- Эпидемиологическая обстановка в крае сейчас стабильная, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - В целом выявлено 11 294 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 82% уже выздоровели.

Руководитель региона сообщил, что коечный фонд в крае составляет 4 289 мест, из них больше четверти сегодня остаются свободными. В инфекционных госпиталях региона более пятисот аппаратов ИВЛ, из которых 86% не задействованы.

На выплаты кубанским медикам, спасающим пациентов от коронавируса, заложено 2,3 млрд рублей. К началу сентября выплаты и отпускные получили более 18 тысяч медработников.

Судя по частоте визитов членов правительства на Кубань последние недели, в крае действительно стабильная обстановка. Накануне приезда главы правительства в Краснодар прошла череда визитов и видеоконференций с представителями федеральных ведомств. И все встречи губернатора с ними заканчивались решениями в пользу края. Министр экономического развития страны Максим Решетников пообещал включить пострадавшие в пандемию курорты в нацпроект по производительности труда, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев – привлечь федеральное финансирование на решение проблем с водоснабжением курортов. Во время видеоселектора глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о решении инвестировать в строительство газовой инфраструктуры края 4 млрд рублей.

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев тоже побывал на Кубани и пообещал привлечь федеральное финансирование на решение проблем с водоснабжением курортов

КУБАНИ ДОБАВЯТ «СКОРЫХ»

И Михаил Мишустин в край приехал не с пустыми руками. Кстати, председатель правительства прибыл на Кубань накануне губернаторских выборов, которые будут проходить в единый день голосования 13 сентября. Визит совпал с 50-летием нынешнего главы края, премьер-министр поздравил Вениамина Кондратьева с юбилеем.

Воспользовавшись ситуацией губернатор попросил председателя правительства оказать содействие в развитии курортов, поддержке сельского хозяйства, и в приобретении 50 автомобилей класса «В» (это классические машины «Скорой») и 10 автомобилей класса «С» (реанимобили). Во время пандемии COVID-19 в Краснодарском крае, как и в большинстве регионов России, заметно выросла нагрузка на службу скорой помощи. По словам Вениамина Кондратьева, на Кубани, где живут 5,5 млн человек (не говоря о приезжающих туристах. - Ред.), сейчас работают 663 машины «Скорой». Из них почти половина далеко не новые, служат больше 5 лет. При этом часть автомобилей, которые должны работать в муниципальных образованиях, задействованы в антикоронавирусных мероприятиях, пояснил глава края.

- Это важная очень сфера. От того, как быстро автомобиль «Скорой» до человека доедет, как он оснащен, зависят жизни людей. Поможем, соответствующие решения будут приняты, - согласился Мишустин.

Премьер сообщил, что на обновление парка скорой помощи кубанскому здравоохранению выделят 250 млн рублей.

Гости из Москвы побывали в научных и медицинских центрах Краснодарского края

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Мы входили в пандемию плавно и без критичного стресса»

Владимир Порханов, главный врач Краевой клинической больницы № 1 города Краснодара, доктор медицинских наук, академик РАН, заслуженный врач РФ:

- Нашему краю удалось своевременно ввести меры по борьбе с коронавирусом. Это позволило не допустить взрывного начала заболеваемости, мы входили в пандемию плавно. Не было критичного стресса, перегрузки для системы здравоохранения. Мы успели подготовиться, переоснастить больницы, установить аппараты ИВЛ, обучить докторов. Когда пришла большая волна, врачи уже были во всеоружии.

Перинатальные центры в Краснодарском крае оснащены по последнему слову медицины

Надо отметить, что в этом году на Кубань оказался очень велик наплыв туристов, в том числе в связи с закрытием границ. К сожалению, многие отпускники пренебрегают мерами профилактики, снимают маски, собираются группами. И потом мы встречаемся с ними в инфекционных госпиталях. Тем не менее, несмотря на прирост заболеваемости, мы продолжаем держать ее под контролем, она не вышла за пределы плато. На сегодня хватает и больничных коек, и врачей, и оборудования для пациентов с коронавирусом.

За последние 5 лет финансирование здравоохранения на Кубани выросло вполовину, были открыты медицинские центры мирового уровня

В целом, благодаря тому, что в последние годы растет финансирование, идет ремонт больниц, администрация края уделяет много внимания здравоохранению, ситуация заметно меняется. По сравнению с тем, что было раньше, это земля и небо. Сейчас мы уже считаем вполне обычным делом, что высокие технологии беспрепятственно и бесплатно доступны простым жителям Кубани. Нужно спротезировать клапан в сердце — пожалуйста. Требуется шунтирование, стентирование — пожалуйста. Сложнейшие операции на позвоночнике, которые стоят сотни тысяч рублей, делают абсолютно бесплатно, металлоконструкции закупаются за счет средств краевого бюджета. Дорогостоящие препараты для онкологических больных тоже предоставляются жителям края бесплатно и в необходимом объеме. Мы надеемся, что все эти достижения удастся сохранить и развивать в дальнейшем.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНЫ ВЫРОСЛО ВПОЛОВИНУ

За последние пять лет, с момента прихода на пост губернатора Вениамина Кондратьева общее финансирование здравоохранения увеличилось на 37,6 млрд рублей, или на 54%.

По его инициативе сделан упор на развитие медицины шаговой доступности, особенно в небольших и отдаленных населенных пунктах. Основная форма организации медпомощи в глубинке — офисы врачей общей практики, ВОПы. За 5 лет их количество выросло вполовину, до 268-ми.

Краевые инфекционные госпитали встретили эпидемию коронавируса во всеоружии

В месте с тем взят тренд на развитие высокотехнологичной медицины. Началось создание современного медицинского кластера в поселке Знаменский г. Краснодара, здесь будут применяться новейшие технологии. В состав кластера войдут онкологический центр, больницы скорой медпомощи, перинатальный центр, детская и взрослая инфекционные больницы.

Один из важнейших строящихся объектов — лечебно-диагностический корпус Детской краевой больницы в Краснодаре. Он позволит детям делать высокотехнологичные операции, вплоть до пересадки костного мозга.

Еще один крупный объект – Вторая очередь краевой клинической больницы №1. С просьбой включить больницу в программу по развитию здравоохранения губернатор региона Вениамин Кондратьев обратился в федеральный центр, и правительство одобрило эту инициативу.

Проект предполагает строительство двух новых корпусов. В одном разместится отделение лучевой диагностики. Предусмотрено возведение восьмиэтажного здания ожогового центра с приемным покоем, отделениями реанимации, интенсивной терапии и операционным блоком. Строительство планируется завершить к 2024 году.