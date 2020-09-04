Анекдоты: Однажды Таня поцарапала «Лексус» и на полгода стала Анжелой

Пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от вредных привычек может существенно продлить ваше бессмысленное существование.

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Чтобы блюдо было вкуснее, рестораторы рекомендуют добавить в меню 1 - 2 нолика к цене.

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Жена соседа - женщина моей мечты: всегда мечтал, чтобы у меня такой жены не было.

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- Какую температуру вы предпочитаете на отдыхе: сорок градусов по Цельсию или по Фаренгейту?

- По Менделееву.

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- Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!

- Как это?

- Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.

* * *

Девушка поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк и... не провалилась.

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- Ты - самая ревнивая женщина, которую я знаю!

- А-а! Так, значит, я у тебя не одна?!

* * *

Если у вас установлен двухтарифный электросчетчик, советую работать с перфоратором после 23 часов. Экономия колоссальная!

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Чтобы хоть как-то возбудить мужа, жена охранника наколола на себе суперкроссворд.

* * *

- Мне так с тобой хорошо!..

- Ты особо-то не привыкай.

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- Бабушка, я опять летал во сне.

- Внучек, Роспотребнадзор не рекомендует сейчас летать.

* * *

«Ну кто так заражает?».

В новой книге Юрий Лоза раскритиковал коронавирус.

* * *

Господи, а можно добавить к твоим десяти заповедям - не выноси мозг мужу своему?

* * *

- Вот ты все время говоришь, что хочешь уехать жить за границу. Почему?

- Потому что здесь я никому на фиг не нужен!

- Так почему не уезжаешь?

- А кому я там на фиг нужен?!

* * *

Мужики носят бороды, как будто у них работает трах-тибидох.

* * *

- Чувак, приезжай к нам на дачу!

- Не хочу.

- Зря. Тут пиво, креветки, клевые девочки. Красота!

- Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою картошку!

* * *

Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы, просто развивала у Золушки мелкую моторику по системе Монтессори.

* * *

Самая затратная подготовка к драке - это свадьба.