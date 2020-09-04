Анекдоты: Однажды Таня поцарапала «Лексус» и на полгода стала Анжелой

Пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от вредных привычек может существенно продлить ваше бессмысленное существование.
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Чтобы блюдо было вкуснее, рестораторы рекомендуют добавить в меню 1 - 2 нолика к цене.
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Жена соседа - женщина моей мечты: всегда мечтал, чтобы у меня такой жены не было.
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- Какую температуру вы предпочитаете на отдыхе: сорок градусов по Цельсию или по Фаренгейту?
- По Менделееву.
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- Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!
- Как это?
- Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.
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Девушка поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк и... не провалилась.
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- Ты - самая ревнивая женщина, которую я знаю!
- А-а! Так, значит, я у тебя не одна?!
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Если у вас установлен двухтарифный электросчетчик, советую работать с перфоратором после 23 часов. Экономия колоссальная!
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Чтобы хоть как-то возбудить мужа, жена охранника наколола на себе суперкроссворд.
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- Мне так с тобой хорошо!..
- Ты особо-то не привыкай.
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- Бабушка, я опять летал во сне.
- Внучек, Роспотребнадзор не рекомендует сейчас летать.
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«Ну кто так заражает?».
В новой книге Юрий Лоза раскритиковал коронавирус.
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Господи, а можно добавить к твоим десяти заповедям - не выноси мозг мужу своему?
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- Вот ты все время говоришь, что хочешь уехать жить за границу. Почему?
- Потому что здесь я никому на фиг не нужен!
- Так почему не уезжаешь?
- А кому я там на фиг нужен?!
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Мужики носят бороды, как будто у них работает трах-тибидох.
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- Чувак, приезжай к нам на дачу!
- Не хочу.
- Зря. Тут пиво, креветки, клевые девочки. Красота!
- Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою картошку!
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Мало кто знает, что злая мачеха, смешивая крупы, просто развивала у Золушки мелкую моторику по системе Монтессори.
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Самая затратная подготовка к драке - это свадьба.