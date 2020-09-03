Германия - Испания 3 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций УЕФА по футболу

Сборная Германии встретится с Испанией в первом туре Лиги Наций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионы мира 2010 и 2014 годов сойдутся в первом матче Лиги Наций 2020 года. В Германии сегодня пройдет поединок немцев и испанцев. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лиги Наций Германия - Испания 3 сентября 2020.

Статистика личных встреч Германия - Испания 3 сентября 2020

11 раз эти команды играли между собой. Последний поединок - это товарищеская игра, которая прошла 23 марта 2018 года в Дюссельдорфе и завершилась вничью 1:1. В целом же у Испании - 4 победы, у Германии - 3, а остальные 3 игры завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Германия - Испания 3 сентября 2020

У Германии - более предпочтительные шансы на победу.

Прогноз на матч Германия - Испания 3 сентября 2020

Поединок завершится вничью.

Стартовые пятерки на матч Германия - Испания 3 сентября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, будет объявлено перед матчем.

Время начала матча Германия - Испания 3 сентября 2020

Матч Германия - Испания 3 сентября года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Германия - Испания 3 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Германия - Испания можно посмотреть 3 сентября 2020 и начнется в 21:45 по московскому времени на канале Матч ТВ.

Трансляция матча Германия - Испания 3 сентября 2020

Трансляция матча Германия - Испания 3 сентября 2020 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 21:45 по московскому времени.