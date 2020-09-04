"Никакого «Новичка» там и поблизости не было": Эксперт по боевым ядам разобрал все версии случившегося с Навальным

Похоже, Навального еще не успели привезти в клинику «Шарите» (на фото), а в канцелярии Меркель уже решили, что он отравлен русскими, причем «Новичком». Фото: Kay Nietfeld/dpa/globallookpress.com

Этим же «Новичком» якобы русские шпионы «петровы-башировы» пытались отравить Скрипалей. Помните, что тогда происходило в Британии? Англичане спиливали лавки, сжигали одежду, проверяли всех прохожих. И даже сожгли кота Скрипаля, чтобы тот не заразил людей. Ведь «Новичок» - оружие массового поражения, которое может уничтожить разом целый военный гарнизон.

А как все было с Навальным? Никто из его окружения не пострадал. Омские врачи, которые откачивали Навального в реанимации без спецзащиты, целы. Уже в немецкой клинике «Шарите» сделали фото жены оппозиционера Юлии Навальной - она подходит к своему мужу в одной медицинской маске. Стоп. Что-то здесь слишком много несостыковок.

«НЕ БЫЛО СУДОРОГ И УЗКИХ ЗРАЧКОВ»

- И наши врачи, и немецкие врачи едины в одном: угрозы жизни товарища Навального нет. Если бы это был «Новичок», то он уже отдыхал бы в другом месте - на кладбище, - сказал один из создателей «Новичка», профессор Леонид Ринк. - И в первую же секунду тот, кто увидел этого человека в самолете, в клинике, где угодно, заметил бы такой признак как сужение зрачка. Этого признака, даже мельчайших доз ингибиторов холинэстеразы (химическая группа «Новичка». - Ред.) не было. Были бы судороги и так далее. Пусть немцы докажут теперь, что у Навального были такие признаки. Или они сами ввели Навальному что-то, что нам неизвестно».

Настоящий шпионский детектив. Давайте разберем все версии случившегося. «Комсомолка» задала наивные вопросы эксперту по боевым ядам, химику Игорю Никулину.

Игорь Никулин. Фото: www.youtube.com

МОГЛИ ТРАВАНУТЬ В САМОЛЕТЕ?

Никулин:

- Нет, никакого «Новичка» там и поблизости не видно. Иначе там весь самолет бы отравился. «Новичок» - это газ. Он очень летучий. Если кто-то в Навального там пшикнул, отравлены были бы все, кто находился в салоне. Раз весь самолет в реанимации не лежит, значит, никакого «Новичка» там и близко не было. «Новичок» бы подействовал в течение нескольких минут. Там было бы что-то страшное. У него бы пена изо рта пошла, конвульсии. Отравление нервно-паралитическим ядом - это вещь жуткая. И ничего похожего мы у Навального не видели.

Так что это полная чушь. И вообще это все напоминает некую многоходовочку. От чего-то отвлекают внимание. Тут идет какая-то большая игра.

КОГДА БЫ НАСТУПИЛА СМЕРТЬ?

- От «Новичка» - в течение нескольких минут. И пострадавшим там был бы не один человек. Вспомните, как было с братом Ким Чен Ына. Его же тоже такого типа веществом отравили - VX-газом. Там в течение нескольких секунд у него начался приступ, судороги. А тут Навальный спокойненько приехал в аэропорт, там сидел два часа. Поднялся на борт. И там ему вдруг стало плохо. Так что ничего похожего мы не видим.

ОМСКИЕ ВРАЧИ ЭТО БЫ ОТСЛЕДИЛИ?

- Конечно, зафиксировали бы, если бы это было так. Вещество в списках ОЗХО (Организация по запрещению химоружия. - Ред.) есть. Можно его и газовой хроматографией определить, и другими методами, масс-спектрометрами. Я думаю, что это был не «Новичок». Думаю, Навальный мог отравиться каким-нибудь медпрепаратом, скорее всего, для лечения нервных заболеваний.

КТО МОГ ЭТО СДЕЛАТЬ?

- Отравить его могли только в его ближайшем окружении. Я считаю, что неплохо бы как следует проверить это окружение.

ПОЧЕМУ НЕМЦЫ НЕ ДАЮТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ?

- Все рассыплется, если они дадут. Поэтому, скорее всего, будут придерживаться такой же линии, как и британцы. «Предъявить не можем, потому что все очень секретно». Будут подставные эксперты, лаборатории. Но никакого объективного расследования они не допустят. Иначе все это очень быстро рассыплется.

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