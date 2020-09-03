"Беспринципные паразиты": Дмитрий Шепелев признался, что плакал из-за сына от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев очень близок со своим сыном Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий Шепелев души не чает в своем семилетнем сыне. Матерью мальчика является певица Жанна Фриске. Она скончалась от рака мозга в 2015 году, когда Платону было чуть больше года. После этого все хлопоты о воспитании наследника легли на плечи телеведущего.

Дмитрий Шепелев очень близок со своим сыном от Жанны Фриске. Не так давно телеведущий взял наследника на съемки. "Если вы спросите меня, когда я в последний раз плакал, я отвечу, что вот тогда как раз и плакал. Для меня очень ценно, что я наконец могу пригласить сына к себе на съемки и рассказать, чем занимается его папка", - откровенничает шоумен.

Для Дмитрия очень важно, чтобы его наследник делал то, что действительно любит, чувствует и хочет. "Талантливые в музыке дети должны выступать, талантливые в спорте должны тренироваться, дети, которые не любят внимание, должны оставаться в тени. Задача родителя - помочь своему ребенку понять, что он действительно хочет, и поддержать", - цитирует его Grazia.

По словам артиста, самое сложное для любого родителя - помнить, что ребенок делает не то, что ты ему говоришь, а то, что делаешь ты сам. "Мы должны быть примером для детей. Желательно хорошим. Не надзирателем, не нянькой, а примером. И - что еще сложнее и важнее - другом", - говорит Дмитрий.

Он не скрывает, что очень гордится сыном: "Не нужно обманываться и ожидать от детей слишком многого. Нужно просто позволить ребенку оставаться ребенком. Желательно счастливым".

Сыну Жанны Фриске уже семь лет, и ведущему становится все сложнее ограждать его от разных слухов. Ведущий понимает: скоро Платон сможет прочитать, что пишут о его семье. Шепелев намерен оградить мальчика от потока грязных слухов. Дмитрий жестко высказался в адрес тех, кто распространяет подобные сплетни. "Я считаю всех, пишущих обо мне и моей семье без моего согласия, беспринципными паразитами и ... И когда мой сын начнет понимать значение написанных слов, я объясню, что это грязь и от нее следует держаться подальше", - резюмировал Дмитрий.