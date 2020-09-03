Шойгу: Западные санкции в Сирии лишены логики

Шойгу также встретился со своим коллегой Ражнатом Сингхом Фото: Министерство обороны РФ

- В Сирии произошли значительные изменения, которые касаются практически всех направлений урегулирования кризиса политического процесса, гуманитарной ситуации и постконфликтного восстановления, борьбы с терроризмом. Негативное влияние на указанные процессы оказывают нелегитимные санкции стран Запада против Сирии, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на рабочей встрече со спецпредставителем ООН по этой стране Гейром Педерсеном.

Они говорили о том, что довольно сложно понять логику западных стран, которые, с одной стороны, "имитируют заботу о сирийском народе", а с другой, вводят против него санкции - запрещают поставки лекарств и продуктов, мешая возвращению беженцев.

- Рука, которая нещадно грабит эту страну, это та рука, которая вводит санкции. Нужно приходить к тому, чтобы дать свободу сирийскому народу развиваться, сняв санкции, и прекратить воровство нефти, - заметил Сергей Шойгу.

Ситуация действительно странная: возвращение сирийских беженцев домой также в интересах Европы, которая уже устала от гостеприимства.

Шойгу также встретился со своим коллегой Ражнатом Сингхом, который поделился своими яркими впечатлениями о параде Победы, который прошел 24 июня на Красной площади, а еще заявил, что уверен в эффективности российской вакцины от коронавируса.

- Мы поздравляем вас и вашу страну с успехом в борьбе с пандемией коронавируса. Я уверен, что вакцина "Спутник 5" окажется очень эффективной в профилактике COVID-19, - сказал министру его коллега.

Шойгу и Сингх обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также выразили настрой на "дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства".