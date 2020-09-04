Протесты в Белоруссии, последние новости на 4 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

В День знаний на улицы вышли студенты Фото: Павел МАРТИНЧИК

События последних дней в Белоруссии так или иначе связаны с акцией 1 сентября. В День знаний на улицы вышли студенты. Освещать это событие собирались журналисты. Шесть из них были задержаны.

Среди них оказались сотрудники "КП-Беларусь": журналистка Мария Элешевич, фотокорреспондент Святослав Зоркий (Сергей Щеголев) и видеооператор Никита Недоверков. Против них составили протоколы "о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". Такая же участь ожидала их коллег из tut.by и БелаПАН.

На следующие сутки состоялся суд, который постановил отправить дела на доработку. Прошли еще сутки, а журналисты все еще находятся в ИВС на Окрестина.

За журналистов заступились их коллеги. Слово замолвили в российском МИДе и Кремле.

- Мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции и никто не должен им мешать. Поэтому мы надеемся, что журналисты в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сотрудники "КП-Беларусь": журналистка Мария Элешевич, фотокорреспондент Святослав Зоркий (Сергей Щеголев) и видеооператор Никита Недоверков

Вечером 3 сентября в Минске прошел митинг сторонников Лукашенко. "Любимую не отдадим", "Я, мы – Батька" и "За Беларусь!": такие лозунги были на плакатах пришедших. Участники пели песни и призывали не допустить гражданской войны.

Силовики сообщили о возбуждении 23 уголовных дел. Поводом стали угрозы угрозы чиновникам, преподавателям и членам избирательных комиссий. В МВД республики утверждают, что основная масса нарушителей - молодые люди, которые до последних выборов политикой не интересовались.

Между тем, Александр Лукашенко заявил, что не позволит развалить республику.

- Мы никогда не станем мириться с тем, что в Гродно вывешивают польские флаги на балконах и уже в открытую заявляют, что после распада Белоруссии Гродненская область отойдет польской стороне. Никогда она не развалится и не отойдет, никто не позволит. Мер для этого предостаточно, - заявил белорусский лидер.

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