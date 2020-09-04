Вопрос дня: Заслуживает ли снисхождения заслуженный артист России? Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:

- Не хотелось бы мне подтявкивать и присоединяться к своре, которая этим занимается. Мишку я люблю. Мы дружим 30 лет. Мы одно поколение. Начинали в одно время - я на ТВ, он в театре. Я видел его в роли Чацкого - это лучший Чацкий, что я видел . Он хороший русский актер и хороший русский человек. Который попал в отчаянное положение. Желаю ему из него выйти с честью.

Андрей КАБАНОВ, глава фонда «Город без наркотиков»:

- Любой человек достоин снисхождения. Если б он сразу взял и признал: люди добрые, простите, я уже себя наказываю - я убил человека, и крест этот нести всю жизнь. Но он взялся за эту ерунду. И людей, которые относились хорошо к нему, отвратил от себя.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного процесса МГУ:

- Да, есть обстоятельства, смягчающие наказание. Но не вижу причин оценивать деяние в зависимости от профессиональной деятельности и заслуг. Суд постоянно под давлением. Учитываться должно лишь сказанное в зале суда и во время допросов. Надо говорить о самодисциплине общества и СМИ и не превращать это в балаган.

Евгений НИКИФОРОВ, директор радио «Радонеж»:

- О каком снисхождении речь? Есть справедливость. Если решение суда не будет от нее отталкиваться - это будет несправедливо по отношению к другим гражданам России. Применяются уловки, популярные в США, - где могут вытянуть из любой ситуации.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Смешанные чувства. Я с пиететом отношусь к нему как к актеру, но его поступок сложно оправдать. Притом это испытание нашего общества на гуманизм. Он больной, да. Но Ефремов многое сделал для страны. Михаил не выдержит тюрьмы. Он там умрет - и люди, выносящие вердикт, должны это понимать. Общество тоже должно нести ответственность. Кто ему возвращал права, когда он прежде нарушал?

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Он не заслуживает. Особенно после работы адвокатов - они сделали все для этого. Рассматривается человек, а не его заслуги. Наказывается не артист, известный всей стране, а то, во что он превратился благодаря алкоголю. Сейчас нет жалости ни к артисту, ни к человеку. Хотя прежде я его уважал.