«Это не моя вина»: Собчак рассказала, почему не общается с родной сестрой

Ксения Собчак рассказала, почему не общается с сестрой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В июне Ксения Собчак взяла интервью у актрисы Агаты Муцениеце для своего Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!». Теперь Ксения решила отплатить Агате откровенностью за откровенность и снялась в ее влоге «Честный развод». 39-летняя телеведущая рассказала, почему не общается с родной сестрой, из-за чего развелась с бывшим мужем, и чем ее привлек нынешний супруг Константин Богомолов.

Собчак снялась в шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». Фото: кадр видео.

О СЕСТРЕ

По словам Собчак, одна из вещей, о которых она жалеет – это то, что она не смогла наладить отношения с сестрой, дочерью политика Анатолия Собчака от первого брака. Мария старше Ксении на 16 лет, по образованию она юрист. Сестры не общаются друг с другом, и в этом, по мнению телеведущей, виновата ее мама. Людмила Нарусова всегда ревновала мужа к прежней семье.

- Мы вообще не общаемся, к сожалению. Как-то она не хочет, наши семьи никогда не общались, но, думаю, это в основном было связано с позицией моей мамы, - рассказала Ксения. - И когда с детства уже есть это напряжение, то сложно что-то изменить. Мне вообще до какого-то момента казалось естественным, что мы не общаемся. А сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить. Это же не моя вина, что мама так меня воспитывала и не хотела, чтобы мы общались.

Собчак вспомнила, что в детстве Людмила Нарусова говорила ей: «Вот сейчас Маша придет, а папа с ней будут больше времени проводить, чем с тобой». Телеведущая не верит, что они с сестрой наладят отношения, но все-таки надеется на встречу. К слову, Мария не носит фамилию своего знаменитого отца. Она несколько раз выходила замуж и брала фамилии своих избранников.

О КОНСТАНТИНЕ БОГОМОЛОВЕ

С Константином Богомоловым Ксения живет в браке уже год. Свадьба режиссера и телеведущей – с катафалком, венчанием в церкви и фейерверком прошлой осенью наделала немало шума. Собчак рассказала, чем ее привлек будущий муж.

- Он очень умный, обаятельный. Я считаю, что он гораздо умнее меня. Я мало знаю в жизни таких людей, он редчайшего интеллекта человек. Проблема в том, что он и сам так думает о себе, - призналась Ксения.

Свадьба Ксении и Константина Богомолова наделала немало шума. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отношения с Богомоловым у Собчак начались, когда ее первый брак близился к краху. До этого они были уже знакомы – в 2014 году Ксения брала у Константина интервью.

- Он написал первым, я ответила, и дальше мы очень долго переписывались. На разные темы. Мы не виделись очень долгое время, только переписывались. Это было необычно, потому что я так никогда не делала, - вспоминает Собчак. - Первый раз мы встретились в Питере: Константин пригласил меня на предпремьеру своего спектакля«Слава» в БДТ. У нас все сдержанно происходило вначале. Любовь – такая вещь странная.

Сейчас Ксения признается, что вообще не думает о том, как долго продлится их брак.

- Сейчас мне очень хорошо. Я планирую прожить до конца жизни с Константином, но что будет дальше – не думаю, - говорит телеведущая.

О РАЗВОДЕ

В интервью Ксения впервые рассказала о причинах развода с первым мужем. С отцом своего сына Платона телеведущая прожила почти семь лет. Но в какой-то момент Собчак начала понимать, что они очень разные люди с абсолютно разными интересами.

- Тебе хочется в одних гостях время проводить, а ему эти люди не нравятся, и ты начинаешь до часа-двух ночи сидеть в этих гостях, потому что тебе нравятся эти разговоры, - говорит Ксения. - Ему нравилось свое времяпрепровождение: песни под гитару у костра, шашлыки, вспоминать какие-то случаи, анекдоты. Мне там первый год-два это нравилось, а потом я исчерпала это для себя. Это нас очень сильно развело. В какой-то момент я начала говорить: «Слушай, я устала слушать эти песни под гитару, я уже знаю весь репертуар, и у меня ощущение, что я на Грушинском фестивале». Эта пропасть постепенно начинает шириться, и в какой-то момент ты понимаешь, что у вас отдельные компании, отдельные интересы, и начинаешь чувствовать свое одиночество в чем-то.

Телеведущая надеется, что проживет с Богомоловым до конца жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О ТИНЕ КАНДЕЛАКИ

За публичным противостоянием Ксении Собчак и Тины Канделаки пользователи Инстаграма наблюдают уже не один год. Обе телеведущие считают себя иконами стиля и ярыми поклонницами фитнеса. При этом Ксении не нравится, что Тина постоянно публикует на своей странице снимки и видео из спортзала.

- Я не добиваюсь по причине собственной лени идеальных форм, а выставлять это все в стиле Тины Канделаки считаю немного позорным. Поэтому я просто тихо занимаюсь, но каждый день, - рассказала телеведущая. - Она прекрасно выглядит, у нее ухоженное лицо, но мне кажется смешным то, что она постоянно пиарит свой спорт при том, что выглядит она, мягко говоря, не как самый спортивный человек.

О СОБСТВЕННОЙ ВНЕШНОСТИ

При всей своей самоуверенности Ксения признается, что прекрасно осознает недостатки своей внешности. Она считает, что ее сила не в женской привлекательности, а в других качествах. Например, в остром уме.

- Я считаю себя некрасивой. Это очевидный факт, у меня же есть зрение: я же вижу себя и Анджелину Джоли, - шутит Собчак. - У меня есть другие вещи, которые помогают в этом конкурентном мире держаться на плаву и иметь успех у мужчин, просто это не красота.