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Наука

Луна усыпана ржавым железом

Ученые, вроде бы, поняли, как на нашем естественном спутнике появилось то, чего там быть не должно
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Больше всего ржавчины (красные пятна) на лунных полюсах.

Больше всего ржавчины (красные пятна) на лунных полюсах.

Фото: Twitter.com

На Луне обнаружен гематит - Fe2 O3. Или говоря проще, ржавчина – то во что превращается железо, окисляясь в атмосфере, содержащей кислород и пары воды.

Но кислорода и паров воды на Луне нет. А ржавое железо есть. На его наличие указывают данные, собранных индийским орбитальным зондом Chandrayaan-1. Их проанализировал Шуай Ли (Shuai Li) – профессор из Гавайского университета (University of Hawaii). Сильно удивился. И стал разбираться в природе феномена.

Смекнув, что самому не справиться, Ли направился в NASA. Обратился там за помощью к Абигайл Фриман (Abigail Fraeman) и Вивьян Сан (Vivian Sun) – исследовательницам из Лаборатории реактивного движения (NASA's Jet Propulsion Laboratory in Southern California), которые создавали тот самый «индийский» прибор Moon Mineralogy Mapper instrument (M3). С его помощью которого и была составлена геологическая карта Луны, на которой профессор и разглядел следы гематита.

Геологическая карта Луны, составленная по данным с индийского спутника.

Геологическая карта Луны, составленная по данным с индийского спутника.

Фото: EAST NEWS

Дамы сначала не поверили своим глазам, но вскоре убедились: наш естественный спутник и в самом деле сильно проржавел – особенно с той стороны, которая обращена к Земле.

Уфологи считают, что ржавчина «съела» металлические сооружения, построенные пришельцами или представителями предыдущих земных цивилизаций в незапамятные времена – миллионы, а то и сотни миллионов лет назад.

Может быть, и так. Но загадка-то в другом – в том, что на Луне вообще что-то ржавеет.

По гипотезе Шуай Ли и его коллег, которую они изложили в журнале Science Advances, окислились все-таки природные минералы, содержащие железо. А вода и кислород, необходимые для этого, были доставлены с Земли.

Как вариант: вода была местная – лунная, выделявшаяся временами изо льда, растопленного ударами метеоритов. Его залежи обнаружены в полярных кратерах. Но кислород в любом случае был земной.

Каким образом кислород и другие земные газы попадают на Луну, недавно объяснили ученые из Института космических исследований (ИКИ РАН) и их коллеги из Европейского космического агентства (ESA). Данные, полученные со спутника SOHO, свидетельствуют: атмосфера Земли – ее так называемая геокорона - простираются, как минимум, на 640 тысяч километров. То есть, гораздо дальше орбиты Луны, которая находится на расстоянии в 380 тысячах километрах. В среднем, конечно.

Кислород попадает на Луну из геокороны Земли. Схема: Европейское космическое агентство

Кислород попадает на Луну из геокороны Земли. Схема: Европейское космическое агентство

И с японского зонда «Кагуя» было заметно, как под действием солнечного ветра молекулы кислорода из верхних слоев атмосферы Земли долетают до Луны.

Итак, в том, что Луна проржавела, виновата наша планета. Коротко об этом феномене рассказано в пресс-релизе NASA.

Наука: Клуб любознательных

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