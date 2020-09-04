Отеки сдулись: Любовь Успенская показала лицо после тотального омоложения

Несколько недель назад Любовь Успенская удивила поклонников опухшим лицом. Фото: кадр видео.

Любовь Успенская несколько недель назад выложила в Инстаграм домашнее видео, удивившее ее поклонников. В ролике певица, снятая без макияжа, выглядит сильно опухшей. Фолловеры тогда предположили, что звезда прошла через курс тотального омоложения, и салонные процедуры дали такой эффект. И вот теперь артистка похвасталась результатом: на своей странице она опубликовала несколько фотографий с обновленным лицом.

Судя по фото, отеки на лице спали, и сейчас Успенская выглядит гораздо лучше. А главное — моложе: артистке никак не дашь ее 66 лет. На лице — ни морщинки, чего, видимо, и добивалась певица.На снимках Любовь Успенская запечатлена со своим приятелем, участником седьмого сезона шоу «Голос» Леваном Кбилашвили. Как призналась королева русского шансона, они с Леваном собрались прийти вместе на день рождения общего друга.

Видимо, Любовь Залмановна решила радикально омолодиться в предвкушении будущего материнства. Недавно Успенская решительно заявила, что созрела для того, чтобы снова стать мамой. Артистка говорит, что хочет сразу двоих детей — мальчика и девочку — и готова по примеру Аллы Пугачевой пройти через процедуру ЭКО. Правда, если раньше певица была готова выносить и родить сама, то теперь она все больше склоняется к суррогатному материнству. Скорее всего, для появления наследников на свет она наймет суррогатную маму.

Любовь Успенская похвасталась результатами омоложения. Фото: Инстаграм.

К теме детей артистка относится очень трепетно: ее первая беременность закончилась трагедией. Успенская вышла замуж очень рано, в 17 лет, и двое ее сыновей-близнецов погибли. Один мальчик скончался при родах, второй умер через несколько дней. Лишь в четвертом браке она вновь познала радость материнства. Артистка родила дочь Татьяну в 35 лет. Сейчас наследнице звезды 31 год.

Певица выглядит очень подтянутой. Фото: Инстаграм.

С единственной дочерью у Любови очень напряженные отношения. Дочь Успенской уехала в США и перебивается случайными заработками: она – художница и тренер по йоге. В основном девушка живет на средства своей звездной матери и отца, бизнесмена Александра Плаксина. Окончив школу при американском посольстве в Москве и в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», Татьяна отправилась путешествовать по Индии, Франции и Таиланду. Но в конце концов осела в Калифорнии. Апартаменты в многоквартирном доме в одном из престижных районов Лос-Анджелеса для нее когда-то приобрела мать. В элитном комплексе есть бассейн, квартира обставлена роскошной мебелью. В этом уютном гнездышке Татьяна пытается сочинять музыку и писать картины.