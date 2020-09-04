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«Что? Где? Когда?» - 45 лет: Почувствуй себя Друзем и ответь на 10 интересных вопросов, на которых срезались знатоки

Не стесняйтесь и не мудрствуйте лукаво – решения каверзных головоломок на самом деле иногда совсем простые
Егор АрефьевЕгор АрефьевЕгорАрефьев
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сложно в это поверить: почти полвека прошло с момента выхода первой программы «Что? Где? Когда?» в эфир Центрального телевидения. Тогда еще не было никаких волчков и музыкальных пауз. 4 сентября 1975 года играла семья Ивановых против семьи Кузнецовых, а выпуск иллюстрировали фотографиями из семейного альбома.

Теперь — это элитарный интеллектуальный клуб знатоков, где деньги можно заработать своим интеллектом. В день юбилея программы «КП» предлагает дорогому читателю сыграть в «ЧГК» и ответить на 10 вопросов, на которых срезались знатоки.

Подсказка: иногда решение загадки очень простое.

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