Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассказала, что ждет второго ребенка

Мерьем Узерли станет мамой во второй раз. Фото: Инстаграм.

Актриса Мерьем Узерли – исполнительница роли Хюррем из сериала «Великолепный век» - принимает поздравления. Актриса объявила, что ждет второго ребенка. Поклонники давно подозревали, что Мерьем готовится снова стать мамой. И вот теперь 37-летняя звезда подтвердила: она на пятом месяце беременности. И у нее будет девочка.

- Судьба так распорядилась, что в январе в этот мир прибудет новый человек… У меня родится девочка. Лара давно хотела брата или сестру. Бережем свою семью, - сообщила Узерли западным СМИ.

Актриса с турецкими корнями родилась в Германии, живет в Берлине, воспитывает шестилетнюю дочку Лару. О том, кто отец ее второго ребенка, Мерьем не говорит. Но журналисты выяснили: бойфренд артистки – американец, работающий в Берлине. С отцом своей первой дочери, турецким бизнесменом Джаном Атешем актриса рассталась еще до рождения девочки.

С Джаном Мерьем (тогда ей было 30) познакомилась в Стамбуле, когда снималась в сериале «Великолепный век». У 48-летнего (на тот момент) миллионера, председателя правления брокерской компании «Martin&Martin» была репутация плейбоя и повесы. Но Мерьем это не остановило. Их роман закончился незапланированной беременностью, узнав о которой, Джан стал настаивать на аборте. Их отношения к тому времени совсем испортились: турок обвинял Мерьем в лишнем весе и говорил, что у нее нет ни капли таланта. Актриса жила в постоянном стрессе, и в конце концов не выдержала. Она порвала с Атешем, расторгла контракт на съемки в сериале и вернулась в Германию, чтобы родить дочку и растить ее одной.

Мерьем родом из немецкого Касселя, ее мама – немка, отец – турок, сама Узерли не говорит на турецком. Когда она получила предложение сыграть роль Хюррем (сериал «Великолепный век» вышел на экраны в 2011 году), то вытянула счастливый билет – до этого актриса снималась в незначительных телепроектах и в короткометражках. На время съемок артистка переехала в Турцию. Тексты своей роли ей приходилось буквально зазубривать. Она стала популярной далеко за пределами Турции и финансово независимой, но горькие отношения с возлюбленным вконец подорвали ее здоровье. После разрыва с Джаном Мерьем долго приходила в себя. Сейчас она говорит, что решение родить Лару было самым счастливым в ее жизни.