Матч Лиги Наций Россия - Сербия 3 сентября 2020. Главное

Россия сыграла против Сербии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России в четверг, 3 сентября, провели первый матч в календарном 2020 году. Это была первая игра после перерыва в 298 дней. Всему причиной - коронавирус и все паузы в футболе. Сайт KP.RU представляет обзор главных моментов поединка Россия - Сербия. Который наши выиграли со счетом 3:1.

Все подробности матча Россия - Сербия - в нашей онлайн-трансляции. За событиями поединка мы следили весь день.

Утром в день игры наша команда сообщила - все игроки сдали тесты на коронавирус.

В стартовом составе сборной России на игру в воротах неожиданно для многих появился Антон Шунин.

У сербской команды в стартовом составе были все звездные топ-игроки. Как Тадич, так и Милинкович-Савич.

Первый тайм поединка завершился вничью 0:0. Голов зрители не увидели, хотя моменты у нас были.

Гол Артема Дзюбы в ворота сборной Сербии с пенальти стал первым для нашей команды в 2020 году.

Наши победили со счетом 3:1. И у Артема Дзюбы теперь 26 голов за сборную. Он делит 2 место в общем рейтинге бомбардиров.

Следующий матч у сборной России намечен на 6 сентября 2020 года. Мы едем в гости к команде Венгрии.