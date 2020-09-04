Приговор Михаилу Ефремову: тяжелая зависимость стала проклятьем знаменитого артиста

Михаил Ефремов предсказал себе 10 лет колонии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через неделю - 8 сентября вся страна узнает о том, какой приговор Михаилу Ефремову вынесет Пресненский суд Москвы. Прокурор и сторона обвинения настаивают на 11 годах тюрьмы за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Меж тем сам актер все-таки признал вину и назвал такой срок для себя "смертным приговором".

За судебным процессом по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова следит стар и млад. Известный актер, потомок знаменитой династии оказался на скамье подсудимых. Впрочем, сын легендарного актера Олега Ефремова всегда жил на полную катушку. От отца ему передалось редкое актерское дарование, а также, увы, алкогольная зависимость и любовь к слабому полу. Но если Олег Николаевич был тихим пьяницей, то Михаил гулял от души. Уже в 13 лет он пил портвейн. А на первом курсе Школы-студии МХАТ Ефремов вел себя настолько непотребно и много пил, что знаменитый отец отправил его в армию, чтобы он остепенился.

Труднее всего сейчас родным и близким артиста. Пятая жена актера Софья Кругликова все глаза выплакала. Перспектива у женщины, мягко скажем, нерадостная. Остаться одной с тремя малолетними детьми на иждивении. Женщина родила Ефремову дочек Веру (2005) и Надежду (2007), а также сына Бориса (2010). При этом у младшего ребенка проблемы с легкими.

Жена Михаила Олеговича не раз рассказывала, что давно смирилась с тяжелой зависимостью мужа. Она даже сделала его комнату звуко- и запахоизолированной, чтобы пьяными воплями он не мешал детям и соседям, и запирала там мужа.

Женщина также отмечала, что ее супруг пил с лета 2019 года. "У него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", - жаловалась многодетная мать.

Меж тем близкие актера и вовсе называют случившееся с ним не иначе как проклятьем. Так, давняя подруга артиста, ресторатор Татьяна Беркович дружит с Ефремовым больше 25 лет, знает всех его жен, детей. "Миша оступился. Я на это смотрю как на роковое стечение обстоятельств. Он несся на огромной скорости - весь последний год. Но не к успеху, а к этому страшному дню. Его несло, несло... И он оказался в данной точке... Миша не стал меньше верить в Бога после этой аварии однозначно. Настолько нерв его сейчас оголен, так в жизни все перекорежилось...", - делилась женщина.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади. В аварии погиб водитель Сергей Захаров. В его фургон въехал через двойную сплошную джип артиста. Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала наличие в крови не только алкоголя, но и наркотиков. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и выразил готовность помочь материально. Родственники Захарова не приняли извинений и отказались от денег звезды. 3 июля Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП.

Как заявил его адвокат Эльман Пашаев, актер признавал, что в ДТП участвовала его машина, но не он сам. Во время начавшихся 5 августа судебных слушаний артист заявил о том, что ничего не помнит об аварии и заявил о раздвоении личности, сравнив себя с героями готической повести шотландского писателя Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". После смертельного ДТП актер коротает дни и ночи под домашним арестом в апартаментах в Плотниковом переулке, молится и надеется на чудо. 3 сентября он все-таки признал вину в смертельной аварии.

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