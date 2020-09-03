Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Визит в Минск премьера Михаила Мишустина - очень весомый ответ тем, кто хочет рассорить наши страны

Дмитрий Мезенцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дмитрий Федорович, те, кто переживает за судьбу Белоруссии и общего Союза наших стран, уже назвали визит премьер-министра Михаила Мишустина в Минск 3 сентября весьма своевременным.

- Соглашусь с вашими оценками.

Думаю, с нами согласятся и миллионы россиян, и миллионы белорусов.

Да, визит председателя правительства Российской Федерации Михаил Мишустина, федеральных министров позволил обсудить широкий круг вопросов масштабной двусторонней повестки.

Это очень важно. Это еще раз подчеркивает те слова и позицию, которую обозначил глава российского государства Владимир Владимирович Путин в ряде разговоров с белорусским лидером Александром Григорьевичем Лукашенко. О том, что сегодня Российская Федерация, как и всегда, тут ведь нового нет ничего, ничего нового не проявилось, поддерживает наши особые отношения, союзнический характер, братскую систему связи.

На протяжении десятков лет именно это и подтверждалось. И мы об этом научились честно и открыто говорить.

Да и сама история - наша, общая - это подтверждает. И подтверждала... И на полях Великой Отечественной. А наши человеческие связи - в семьях, у друзей, среди тех, кто учился, кто работал вместе... Кто и сейчас живет и ощущает себя на том же уровне нашего братства.

У нас миллионы традиций, которые своими корнями уходят глубоко в века.

Это очень важно помнить, множить и не стесняться об этом говорить.

Нынешний визит, итоги переговоров это только подтверждают.

- Из уст Александра Лукашенко прозвучала такая фраза, что мы сегодня дорабатываем соглашения, которые не могли скорректировать раньше. Что это значит?

- Я убежден, что в этом плане накоплен огромный багаж. Это и опыт споров, «несогласий и согласий» - в том числе, учета интересов друг друга.

Понятно, что те вопросы, которые относятся к компетенции министерств промышленности наших стран, министерств экономики, финансов, и которые ставит перед нами белорусская сторона - это уже традиция, к которой мы, понятно, привыкли. Речь, в том числе, идёт и о

финансово-экономической поддержке. И также понятно, что защита национальных интересов и для Белоруссии, и для России - это задача общая и стоит на первом месте.

Но не менее важна так же и цель делать союзнические отношения прочнее, эффективнее... В том числе - ради повышения совместной конкурентоспособности. А это очень важно для выпуска тех товаров, которые могут находить широкий спрос на рынках наших стран.

- А если привести конкретные цифры...

- Когда мы говорим, что российский рынок открыт для белорусских товаров, - это абсолютная правда. Почти 37 миллиардов долларов – объем нашего взаимного товарооборота.

- Это за какой период?

- За прошлый год. Понятно, что «ковидный период» подсек этот объем достаточно значительно. Но стороны намерены сделать все, чтобы до конца 2020-го снова вернуться к той практике, которая складывалась годами.

Впрочем, мы сегодня не только оцениваем итоги переговоров глав правительств. Мы с огромным вниманием наблюдаем за тем, насколько интенсивно и динамично проходят переговоры президента Путина и президента Лукашенко. (Пока - в телефонном режиме, о чем нас информируют пресс-службы глав государств.)

И мы понимаем, что это - не просто дань многолетней традиции. Это переговоры ради поддержки забот белорусского народа, миллионов белорусов и россиян. Это то, что подтверждает множественность наших огромных связей. По системе регион – регион, город – город, предприятие – предприятие.

Встречи 3 сентября ао Дворце Независимости – это еще один важный, очень весомый ответ тем, кто хочет рассорить Россию и Белоруссию. Тем, кто последовательно, на протяжении минувших года-двух, ведет «политику заигрывания», чтобы оттащить Белоруссию от России. Посулами, обещаниями, укорами в адрес Москвы - через Минск, не очень честными и совсем не дипломатическими шагами, предложениями равенства в диалоге. И вот это все - в сложный для белорусов период - показало свою несостоятельность и ничтожность.

Нет этой «дружбы», как показали некоторые соседи родной и братской для нас Белоруссии, - той «дружбы», о которой так долго и громко заявлялось без особого тому подтверждения. А система наших отношений остается неизменной. Братская Беларусь дорога сердцу миллионов россиян.

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