Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Визит в Минск премьера Михаила Мишустина - очень весомый ответ тем, кто хочет рассорить наши страны

Дмитрий Мезенцев
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
- Дмитрий Федорович, те, кто переживает за судьбу Белоруссии и общего Союза наших стран, уже назвали визит премьер-министра Михаила Мишустина в Минск 3 сентября весьма своевременным.
- Соглашусь с вашими оценками.
Думаю, с нами согласятся и миллионы россиян, и миллионы белорусов.
Да, визит председателя правительства Российской Федерации Михаил Мишустина, федеральных министров позволил обсудить широкий круг вопросов масштабной двусторонней повестки.
Это очень важно. Это еще раз подчеркивает те слова и позицию, которую обозначил глава российского государства Владимир Владимирович Путин в ряде разговоров с белорусским лидером Александром Григорьевичем Лукашенко. О том, что сегодня Российская Федерация, как и всегда, тут ведь нового нет ничего, ничего нового не проявилось, поддерживает наши особые отношения, союзнический характер, братскую систему связи.
На протяжении десятков лет именно это и подтверждалось. И мы об этом научились честно и открыто говорить.
Да и сама история - наша, общая - это подтверждает. И подтверждала... И на полях Великой Отечественной. А наши человеческие связи - в семьях, у друзей, среди тех, кто учился, кто работал вместе... Кто и сейчас живет и ощущает себя на том же уровне нашего братства.
У нас миллионы традиций, которые своими корнями уходят глубоко в века.
Это очень важно помнить, множить и не стесняться об этом говорить.
Нынешний визит, итоги переговоров это только подтверждают.
- Из уст Александра Лукашенко прозвучала такая фраза, что мы сегодня дорабатываем соглашения, которые не могли скорректировать раньше. Что это значит?
- Я убежден, что в этом плане накоплен огромный багаж. Это и опыт споров, «несогласий и согласий» - в том числе, учета интересов друг друга.
Понятно, что те вопросы, которые относятся к компетенции министерств промышленности наших стран, министерств экономики, финансов, и которые ставит перед нами белорусская сторона - это уже традиция, к которой мы, понятно, привыкли. Речь, в том числе, идёт и о
финансово-экономической поддержке. И также понятно, что защита национальных интересов и для Белоруссии, и для России - это задача общая и стоит на первом месте.
Но не менее важна так же и цель делать союзнические отношения прочнее, эффективнее... В том числе - ради повышения совместной конкурентоспособности. А это очень важно для выпуска тех товаров, которые могут находить широкий спрос на рынках наших стран.
- А если привести конкретные цифры...
- Когда мы говорим, что российский рынок открыт для белорусских товаров, - это абсолютная правда. Почти 37 миллиардов долларов – объем нашего взаимного товарооборота.
- Это за какой период?
- За прошлый год. Понятно, что «ковидный период» подсек этот объем достаточно значительно. Но стороны намерены сделать все, чтобы до конца 2020-го снова вернуться к той практике, которая складывалась годами.
Впрочем, мы сегодня не только оцениваем итоги переговоров глав правительств. Мы с огромным вниманием наблюдаем за тем, насколько интенсивно и динамично проходят переговоры президента Путина и президента Лукашенко. (Пока - в телефонном режиме, о чем нас информируют пресс-службы глав государств.)
И мы понимаем, что это - не просто дань многолетней традиции. Это переговоры ради поддержки забот белорусского народа, миллионов белорусов и россиян. Это то, что подтверждает множественность наших огромных связей. По системе регион – регион, город – город, предприятие – предприятие.
Встречи 3 сентября ао Дворце Независимости – это еще один важный, очень весомый ответ тем, кто хочет рассорить Россию и Белоруссию. Тем, кто последовательно, на протяжении минувших года-двух, ведет «политику заигрывания», чтобы оттащить Белоруссию от России. Посулами, обещаниями, укорами в адрес Москвы - через Минск, не очень честными и совсем не дипломатическими шагами, предложениями равенства в диалоге. И вот это все - в сложный для белорусов период - показало свою несостоятельность и ничтожность.
Нет этой «дружбы», как показали некоторые соседи родной и братской для нас Белоруссии, - той «дружбы», о которой так долго и громко заявлялось без особого тому подтверждения. А система наших отношений остается неизменной. Братская Беларусь дорога сердцу миллионов россиян.
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