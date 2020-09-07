Метро Москвы удивляет

Ночной концерт в вестибюле метро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Московское метро - это не только транспорт, но ещё и сцена, и музей, и даже спортзал. Подземка давно стала культурной площадкой. Сегодня в метро можно увидеть выставки, послушать музыкантов, прокатиться в тематических поездах, которые рассказывают пассажирам об истории, литературе, живописи, природе и многом другом. Пожалуй, больше всего пассажиров удивляют и запоминаются им уникальные акции. В нашей подборке мы покажем, как это было.

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Ночная экскурсия в метро. Фото: пресс-служба Московского метрополитена.

На легендарном составе серии А, совершившем первую поездку по Сокольнической линии Московского метрополитена, сегодня можно прокатиться на ночной экскурсии. В пути гид расскажет интересные факты из истории метро и покажет место, где снимался фрагмент кинофильма «Берегись автомобиля».

Новогодняя сказка на льду.

Ареной для ледового шоу "Щелкунчик" стала в декабре прошлого года платформа закрытой станции метро "Деловой центр". На специально привезённом ледовом покрытии размером 20 на 6 метров фигуристы-призеры международных соревнований исполнили главные роли в ледовой сказке.

Показ Moscow Fashion Week.

На станции метро «Деловой центр» в 2019 году открыли неделю моды в Москве показом коллекции одежды для динамичных людей, живущих в ритме большого города. Московское метро стало принципиально новым fashion-пространством для модельеров.

Выступление в ночь празднования Хэллоуина.

Платформа закрытой станции "Деловой центр" однажды превратилась в балетную сцену. Осенью 2019 года в подземке показали фрагменты новейшего балета "Дракула. Начало". Его смогли увидеть, как приглашённые почётные гости, так и пассажиры, выигравшие приглашения в конкурсе на официальных страницах метро в соцсетях.

Всемирный день оперы в метро.

Под сводами станции "Деловой Центр" прошлой осенью прозвучал премьерный концерт из музыкальных произведений, созданных современным польским композитором Анджеем Марко. Это событие приурочили к Всемирному дню оперы, который отмечается 25 октября. Благодаря акустике станции слушатели смогли сполна оценить особое глубинное звучание оперы.

Кинозал прямо на платформе.

Накануне 84-го Дня рождения столичного метро станция "Деловой центр" перенеслась в атмосферу знаменитого сериала "Игра Престолов". В кинозале прямо на платформе состоялся показ предфинальной серии. А вокруг раскинулся эпичный Вестерос. По станции прогуливались актеры в образах любимых героев и звучала знаменитая музыкальная тема сериала.

Метро за спорт и здоровый образ жизни.

На один вечер платформа закрытой станции "Деловой центр" стала площадкой для первого в России фестиваля экстремальных видов спорта "Метро Индастриалс". Гости оказались в парке молодежных уличных культур со скалодромом, зоной для велофристайла, площадками для боевых искусств и трюков с футбольным мячом. Конечно, в обычное время выполнение спортивных трюков в метро невозможно.

Концертная площадка на станции метро. Фото: пресс-служба Московского метрополитена.

Подземка часто радует пассажиров концертами. Причем не только во время ночных акций. Живые выступления музыкантов в проекте "Музыка в метро" возобновились в столичном метро с 1 сентября этого года. Артистов можно слушать в течение всего дня на разных станциях.