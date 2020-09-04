Подпрыгивал и подкрикивал: Черчесов рассказал, как подгонял команду на пустом стадионе

Станислав Черчесов. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

После победы в стартовом матче Лиги Наций над Сербией (3:1) главный тренер сборной России Станислав Черчесов зашел на пресс-конференцию с песней.

- С нетерпением ждали этот матч. Но мы чувствовали, что дома многие миллионы нас смотрят. Трудная, но заслуженная победа, - похвалил команду Черчесов. - Когда болельщиков нет, некому гнать вперед команду. Мы говорили об этом игрокам, просили их подбадривать друг друга. Но и сами поняли, подпрыгивали, подкрикивали.

Игра проходила без зрителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Удивила вас новая схема сборной Сербии 3-4-3?

- Удивила, и неприятно. Поэтому у нас и не получились первые 25 минут. В перерыве мы сделали корректировки, показали как играть в обороне и проводили хорошие контратаки.

- Почему сделали выбор на вратарской позиции в пользу Шунина?

- Это для него родной стадион. Этот сезон он начал уверенно, и сомнений у нас не было.

- Избежали повреждений Семенов и Бакаев?

- Сделаем МРТ им, все проверим. Время у нас есть.

- Впереди Венгрия. Что вы знаете об этой команде?

- Сегодняшняя их игра даст нам больше, чем прежние. У них много новых игроков, и интересная команда.

В свою очередь главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович говорил о том, что сезон у большинства сербских игроков еще не начался - это в России чемпионат уже стартовал, в большинстве других стран еще не закончилась предсезонка.

- Это был качественный матч, - говорил Тумбакович. - Мы отработали так, как могли. Если бы у нас было больше времени на подготовку и было бы больше сил, мы бы сыграли лучше.

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