В Москве наградят победителей конкурса для детей-сирот "Дети Победы"

Конкурс «Дети Победы» проводит фонд «Под крылом России» Фото: Мария Смирнова

Для миллионов россиян Великая Отечественная война - это не только история из книг и фильмов, но и глубоко личная, семейная трагедия. На фронте и в тылу Победу ковали наши дедушки и бабушки, прадеды и прабабушки. Мы узнаем историю той страшной войны, вглядываясь в старые карточки в семейном фотоальбоме, слушая истории близких.

Но как понять войну детям, которые остались без родителей, без семьи, без родных? Этим вопросом задались организаторы конкурса «Дети Победы». Его в год 75-летия Победы его проводит фонд «Под крылом России».

- Музыкально-театральный конкурс «Дети Победы» ставит своей задачей мотивировать современных школьников к изучению истории Великой Отечественной войны, к тому, чтобы дети могли правильно оценить роль России в мировой истории ХХ века. Мы, как некоммерческая организация, понимаем, что можем повлиять на формирование чувства патриотизма и правильных жизненных принципов у детей, оставшихся без попечения родителей, помогая таким образом государству выполнять роль родителя, - говорит Анна Рубайло, руководить Общероссийской общественной организации помощи социально незащищенным категориям граждан «Под крылом России».

Свои творческие работы на конкурс могли присылать дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в отборе приняли участие более 800 школьников из регионов Центрального Федерального Округа. В состав жюри вошли актеры театра и кино, музыканты и представители СМИ.

А 5 сентября в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве пройдёт торжественное награждение финалистов и участников конкурса.

С приветственным словом перед ребятами выступят директор Музея Победы, член Общественной палаты РФ Александр Яковлевич Школьник и известная телеведущая Арина Шарапова.

Награды победителям вручат актер театра Булгакова, член общественного совета при министерстве спорта РФ Владимир Уткин, мастер спорта по самбо, чемпион мира по джиу-джитсу Камил Гаджиев, президент фонда «Живая Классика» Марина Смирнова, актриса сериала "СашаТаня" на ТНТ Екатерина Данилова, музыкант Олег Бутман, руководитель социальных проектов ИД «Комсомольская Правда» Александра Калашникова.

Кроме того, специальный приз от Федерации вертолетного спорта России вручит ее президент Грушина Ирина Борисовна:

- Я, как президент общественной организации с большим уважением и почетом отношусь к деятельности фонда «Под Крылом России». Дети – это будущее нашей страны. Спорт – это энергия, которая помогает двигаться вперед. Для меня большая радость зарядить ребят энергией и подарить юным талантам возможность летать! - отметила она.