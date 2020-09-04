"История закончилась": Ксения Собчак впервые заговорила о разводе

Ксения Собчак. Фото: Юлия ИВАНКО

Ксения Собчак впервые дала откровенное интервью, в котором рассказала о разводе с первым мужем. Почти семь лет телеведущая была счастлива в браке, родив сына Платона.

Ксения Собчак рассказала Агате Муцениеце, как разводилась с первым мужем. Их брак распался, когда оба начали идти в разных направлениях. По словам телеведущей, сначала она боялась, думала, что это просто какое-то помутнение.

"Конечно, эта была любовь, иначе я не родила бы от него ребенка, не прожила бы с ним столько лет - шесть, почти семь. Наши отношения были построены на том, что мы очень разные. Как мы это называли - союз тормоза и молнии. Это было круто и работало. Но работает также, и когда вы в каких-то вещах одинаковые, как зеркало", - поведала Ксения в эфире YouTube-шоу "Честный развод".

По ее словам, она сразу почувствовала начало конца. "У меня были разные отношения, и я точно понимаю, что просто начинается период, когда вы начинаете идти в разные стороны. В какой-то момент ты понимаешь, что у вас отдельные компании, отдельные интересы, ты начинаешь чувствовать свое одиночество в чем-то. Это точно не произошло за один день. Это не плохо и не хорошо, но люди либо развиваются вместе, либо один имеет другую сторону, и со временем эта пропасть вас разрушает. Ты понимаешь, что у тебя с человеком в чем-то взгляды не совпадают", - отметила Собчак.

Несмотря ни на что она по сей день благодарит бывшего мужа и считает его замечательным отцом. "Это было тяжелое решение, скажем так. Это вопрос еще и ребенка, и ответственности. Просто ты понимаешь, что эта история закончилась, но это не значит, что она была плохой или лишней. Это было прекрасное время, наверное, одно из лучших в жизни. Я вспоминаю с огромным теплом. Большая любовь была и от того что она закончилась, не значит, что ее не было", - откровенничает телеведущая.

Что же касается нынешних отношений с Константином Богомоловым, то звезда прямо заявила, что их роман начался с переписки, и до встречи на премьере спектакля в Санкт-Петербурге прошло немало времени. "Он написал первым, я ответила, и дальше мы очень долго переписывались. На разные темы. Мы не виделись очень долгое время, только переписывались. Это было необычно, потому что я так никогда не делала. Какое-то время меня штормило... Я уверена, что меня судьба не свела бы с Костей, если бы не было метаний, вот этого периода", - сообщила знаменитость.

Лучшей чертой нынешнего мужа Собчак считает высокий интеллект. Она признается, что редко встречала таких людей, как Богомолов. "Он очень умный, обаятельный. Я считаю, что он гораздо умнее меня. Я мало знаю в жизни таких людей, он редчайшего интеллекта человек. Проблема в том, что он и сам так думает о себе", - смеется Собчак.

Все, чего она сейчас хочет, - жить с Богомоловым долго и счастливо. "Я думаю только о том, что человек рожден для счастья, и он имеет право быть счастливым", - резюмировала супруга режиссера.