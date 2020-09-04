Эдуард Бояков пообещал «родить 20 детей»: то есть выпустить двадцать спектаклей

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новостей немало. Отреставрировали «Брежневскую» ложу. Ее так называют по старой памяти, хотя в полном смысле это значение, конечно, давно утрачено. Но история осталась. Таких «правительственных» лож в Москве четыре: в Большом театре, в Малом, в консерватории и в Художественном театре. В советское время они были отчуждены от театров и подведомственны 9-му управлению КГБ (эта служба занималась охраной партийных руководителей). За ложи отвечал специальный человек и инспектировал их перед каждым визитом «высоких гостей». После распада Советского Союза ложа вернулась в ведение театра. Сегодня в ней сидят не только члены правительства и высокие гости, в том числе зарубежные, но и артисты, и руководители театра. Кстати, в мхатовском подвале нашли, отреставрировали и повесили на прежнее место люстру, которая висела перед входом в правительственную ложу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но это еще не все новости. Наконец установили новые кресла в Большом зале. Старые очень противно скрипели и своим скрипом пугали зрителей.

С 17 сентября (начало сезона) МХАТ им. М. Горького будет работать как культурно-просветительский кластер. То есть можно будет не только вечером посмотреть спектакль, но и днем посетить читки, лекции, мастер-классы. А утром зайти в кафе, выпить там кофе, почитать умную книжку. В книжном магазине театра собраны 3 500 книг по философии, истории, религии, театральному искусству. Пока сентябрь радует теплой погодой - поработать за столиком на открытом балконе с видом на Тверской бульвар тоже неплохой вариант.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас на Большой сцене проходят репетиции премьерного спектакля «Красный Моцарт». А вообще в новом сезоне МХАТ выпустит 20 премьер в сотрудничестве с Михаилом Шемякиным, Евгением Водолазкиным, Андреем Кончаловским, Борисом Красновым, Соломоном Волковым, Максом Фадеевым, Гришей Брускиным, Леонидом Ярмольником, Андреем Мерзликиным, Анной Большовой и новыми актрисами труппы - Аликой Смеховой, Ириной Линдт и Алисой Гребенщиковой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

МХАТ готовит реконструкцию спектакля «Вишневый сад». Тут уместно напомнить, что в прошлом сезоне театр выпустил сразу две реконструкции – легендарный спектакль Станиславского «Синяя птица» и постановку Немировича-Данченко «Три сестры».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы хотим сохранить статус репертуарного театра, но и впустить энергию города, - говорит Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького. - Конечно, двадцать премьер – это очень много. Но надо работать, как говорили герои Чехова. Мы открываем сезон 17 сентября премьерой «Красный Моцарт», а дальше премьеры пойдут одна за другой. И каждый спектакль – это наш ребенок, которого нужно родить, вырастить и выпустить в мир. Все премьеры в духе классического Художественного Театра, созданного Немировичем-Данченко и Станиславским.