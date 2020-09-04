В Нью-Йорке призывают голосовать на президентских выборах, запугивая русскими

Одна из нью-йоркских компаний, осуществляющая услуги по хранению вещей, разместила на своем здании, расположенном в центре Манхэттена, огромный рекламный баннер, текст которого призывает всех, имеющих право голоса, принять участие в президентских выборах. Напомним, они пройдут в США 3 ноября.

Текст гласит: «Голосуй! Потому что уроки русского языка стоят дорого».

Таким образом компания (или ее владельцы) намекают на то, что низкая активность избирателей может обеспечить пресловутое «русское вмешательство» в дела США, а то и вовсе поспособствовать оккупации Россией Америки.

Сделанные случайными прохожими снимки баннера быстро разошлись по соцсетям, где поначалу все оценили их как поддельные: в такие откровенные и провокационные воззвания никто не мог и поверить.

Однако, на официальной странице компании в Facebook размещен видеоролик, на котором запечатлен процесс установки рекламного щита с тем самым призывом.

Его уже прокомментировали пользователи соцсети:

«Русофобия – это идиотизм»

«Следуя вашей логике, Трампа вернут русские, тогда и не надо идти голосовать. Русские совершат чудо вновь»

«Нацисты гордились бы вашей способностью разжигать ксенофобию»