Президент Казахстана провозгласил государство сервисной модели

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

1 сентября президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием к народу Казахстана, в котором затронул актуальные проблемы и задачи, стоящие перед республикой как сегодня, так и в долгосрочной перспективе. Глава государства объявил новый экономический курс, базирующийся на 7 принципах.

Это справедливое распределение благ и обязанностей; ведущая роль частного предпринимательства; честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей; рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики; развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа; «озеленение» экономики, охрана окружающей среды; принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.

Число чиновников сократится на четверть

Президент Республики Казахстан анонсировал новую модель государственного управления, одним из звеньев которой станет Агентство по стратегическому планированию и реформам, подчиняющееся президенту. Подобный орган уже существовал, однако теперь он станет «центральным звеном всей системы государственного планирования», а разрабатываемые им реформы - обязательными к исполнению всеми органами власти. В Казахстане также создаётся Высший президентский совет по реформам. Задача этих структур - «обеспечить мобилизацию всех человеческих ресурсов, вовлечь частный сектор и общество в качестве полноценных партнёров на всех этапах: планирования, исполнения, оценки».

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проведение кардинальных реформ требует пересмотра деятельности всего госаппарата и перезагрузки системы государственной службы. «Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигоссектора. В этом году следует сократить их на 10%, а в следующем году – ещё на 15%. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году. В зависимости от результатов и с учётом цифровизации примем решение и о дальнейшем сокращении. За счёт сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников», - заявил президент Казахстана.

Кроме того, для оценки эффективности работы государственных чиновников с 1 июля 2021 года будет внедрена факторно-балльная шкала, повышающая ответственность и мотивацию госслужащих, корпорация которых «не должна превращаться в закрытую касту». Пакет необходимых поправок в законодательство о государственной службе будет принят до конца нынешнего года. «В быстро меняющемся мире низкая скорость принятия решений становится угрозой национальной безопасности», - заявил президент Казахстана. Поэтому с помощью изменения законодательства следует обеспечить баланс между уровнями правовой регламентации, и «медлить с этим нельзя».

В современном Казахстане стране действуют десятки национальных компаний и тысячи государственных предприятий. При этом крупные квазигосударственные организации являются акционерными обществами, извлекающими прибыль. Однако с учётом того, что они частично наделены государственными функциями, их деятельность должна носить «сугубо сервисный, вспомогательный характер для граждан и экономики». Это в теории. А на деле, по словам Токаева, во многих акционерных обществах корпоративное управление превратилось в дополнительную бюрократическую процедуру. Это делает необходимым продолжение реформы квазигоссектора.

Экономический рост и благосостояние граждан: прямая зависимость

Касым-Жомарт Токаев отметил, что длительный нефтяной суперцикл к настоящему моменту завершился, это диктует необходимость быть готовым «к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка» и создавать диверсифицированную, технологичную экономику. «Этот путь уже безальтернативен», - убеждён глава государства. При этом развитие экономики должно быть подчинено задаче повышения благосостояния народа, «усиливающийся общественный запрос на справедливое разделение выгод от роста национального дохода, на эффективные социальные «лифты» обязательно должен найти положительный ответ».

Перед кабинетом министров Казахстана поставлена задача определить стратегически важные производства, экспортные приоритеты, расширить инструментарий мер государственной поддержки эффективных предприятий и отраслей. Правительству необходимо предусмотреть гарантированные госзакупки со стороны государственного, квазигосударственного секторов и недропользователей и создать для этого законодательную базу.

«В целях фиксации договорённостей между государством и инвесторами будет внедрён новый инструмент – стратегическое инвестиционное соглашение», - сказал Касым-Жомарт Токаев, добавив, что это должно быть сделана до конца нынешнего года.

Президент напомнил, что «системного решения» требует и вопрос доступа обрабатывающих предприятий к отечественному сырью по приемлемым ценам: «Поручаю правительству до конца года разработать регуляторные механизмы, обеспечивающие полноценную загрузку сырьём казахстанских обрабатывающих производств». Сегодня объём регулируемых закупок составляет пятую часть ВВП Казахстана, задача правительства и региональных властей – максимально задействовать этот потенциал. «Поручаю до конца года разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигоссектора, - заявил глава страны. - Все регулируемые закупки должны осуществляться максимально прозрачно и исключительно через Единое окно закупок».

Токаев также поставил задачу увеличить объем производства в обрабатывающей промышленности как минимум в 1,5 раза за 5 лет.

Фото: akorda.kz

Экспорт сельхозпродукции вырастет вдвое

Касаясь аграрно-промышленного сектора, президент поручил правительству совместно с бизнесом разработать качественно новый национальный проекта по развитию АПК на 5 лет.

«Наши основные задачи: самообеспечение социально значимыми продовольственными товарами; стабильное повышение доходов миллионов сельских жителей; повышение производительности труда в два с половиной раза; увеличение экспорта продукции АПК в два раза», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Не менее актуальным вопросом является развитие транспортно-логистического комплекса. Президент ставит задачу сохранения исторического статуса Казахстана как связующего звена между Азией и Европой и закрепление лидирующей роли транспортно-транзитного сектора страны. До 2025 года современным дорожным сервисом должны быть обеспечены все без исключения республиканские автомобильные трассы.

Регулирование не должно быть карательным

Токаев отмечает, что малый и средний бизнес (МСБ) Казахстана принял на себя основной удар пандемии коронавируса. «Для преодоления негативных экономических последствий были предоставлены налоговые послабления более 700 тысячам предпринимателей. Отсрочены платежи, дана возможность рефинансирования кредитов на льготных условиях, - напомнил президент. – Однако ситуация все ещё сложная».

Для преодоления кризиса в этой сфере вводится государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших от пандемии секторах экономики. Это субсидирование должно покрыть период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима чрезвычайного положения, введённого 16 марта. Помимо этого до конца года приостанавливается начисление платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим государственным органам и квазигоссектору.

«В нынешних условиях сохранение занятости и доходов населения – абсолютный приоритет. Поэтому важно на это время снизить нагрузку на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях, - сказал президент Казахстана. - По данной категории бизнеса поручаю отменить отчисления с оплаты труда во внебюджетные фонды на срок до конца года».

Анонсированные Токаевым реформы также преследуют цель улучшение бизнес-климата, что, в свою очередь, требует изменений регуляторной системы, которая «по-прежнему остаётся громоздкой, даже карательной». Президент Казахстана считает, что введённый ранее трёхлетний мораторий на проверки предоставляет хорошую возможность внедрить новые формы регулирования «с чистого листа», и что государственное регулирование как таковое «может быть оправдано только защитой здоровья граждан и экологии».

«Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса, - заявил Касым-Жомарт Токаев. - Повторю: любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства. Главным результатом работы по развитию МСБ должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП до 35%, а числа занятых - до 4 миллионов человек».

Законодательные новации коснутся и банков. «Недостаточная финансовая грамотность граждан не должна быть поводом для навязывания им кредитных продуктов», - подчеркнул глава исполнительной власти. Поэтому следует нормативно сдерживать безответственное кредитование потребителей, которое чревато социальной нестабильностью.

«Государство – не самый лучший хозяйственник»

Открывая новые возможности перед малым и средним бизнесом, Касым-Жомарт Токаев анонсировал новые правила игры для монополистов.

«Не секрет, что многие рыночные ниши плотно «забетонированы» далеко не рыночными методами. Предприниматели не могут войти в рынок, а если и сумели войти, то вынуждены подчиняться частным монополистам. Антиконкурентные проявления сохраняются повсюду: рынок угля, электроэнергии, нефтепродуктов, связи, фармацевтических препаратов, услуги аэропортов, услуги ЖКХ, логистики. Список можно продолжать. На региональном уровне главной составляющей коммерческого успеха зачастую является административный ресурс», - сказал глава государства. Поэтому крайне необходимо «разобраться» с так называемыми «монопольными игроками», имитация прозрачности со стороны которых недопустима.

Президент провозгласил курс на разгосударствление экономики, отметив, что в собственности у центральных органов власти, регионов и холдингов все ещё находится порядка 7 тыс. несоциальных объектов, и это при том, что «уже аксиомой звучит фраза, что государство – не самый лучший хозяйственник».

Кроме того, различные регионы Казахстана отличаются по экономической и производственной специализации, уровню жизни, качеству государственных услуг, «поэтому территориальное развитие следует выстраивать с учётом конкурентных преимуществ разных регионов».

Президент отметил, что в приграничных регионах Казахстана и России по обе стороны границы проживает порядка 30 млн человек, здесь расположено несколько городов-миллионников. «Тесное взаимодействие с российскими властями и организациями для продвижения казахстанских товаров, привлечения инвестиций – очень важный фактор развития казахстанского приграничья», - сказал Токаев.

Социальное благополучие, экология и цифровизация

Президента Казахстана чрезвычайно волнует семейно-демографическая ситуация в стране. В своём Послании он поделился тревожными цифрами: каждая шестая семья в республике не может позволить себе иметь детей, а по данным социологических опросов, «около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода». При этом прогнозы ООН в отношении роста населения Казахстана в сравнении со странами-соседями по Центральной Азии неутешительные. Можно предположить, что такое положение вещей обусловлено не только медицинскими, но и социальными факторами.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что в рамках его поручения правительством был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений для покупки жилья, отметив, что социальное самочувствие граждан в первую очередь связано с жилищным вопросом. Уже в будущем году 700 тыс. вкладчиков Пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья. При этом гражданам с доходами, недостаточными для решения жилищных вопросов, будет оказываться «эффективная социальная поддержка».

Кроме того президент Казахстана поручил правительству приступить к разработке Социального кодекса страны. «Нашему обществу предстоит изменить восприятие трудовых ценностей, научить молодое поколение ценить труд, не делить его на престижный и непрестижный. К сожалению, молодые люди хотят разбогатеть моментально, отсюда их повальное увлечение лотереями, ставками в букмекерских агентствах. В обиходе популярными стали неуместные анекдоты о гастарбайтерах, уничижительное отношение к их труду», - сказал президент, добавив, что именно в период пандемии общество воочию убедилось в непреходящем значении труда. Например, труда медиков. «Это настоящий трудовой подвиг. Люди, его совершившие, не останутся без внимания государства», - заверил Токаев и поручил правительству при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге или около 360 млн. долларов на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие. «Мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны делать это и на системной основе», - сказал президент.

Он также добавил, что в ближайшие 3 года все сельские поселения должны быть оснащены фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, а правительство должно составить долгосрочный, на 10 лет, прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений. «Меры по дальнейшему развитию национального здравоохранения позволят полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет», - заявил Токаев.

Реформы коснутся и образовательных учреждений. «Ставка будет сделана на подготовку новой волны предпринимателей. Поэтому предмет «Основы предпринимательства» должен изучаться на всех уровнях образования – от школ до ВУЗов, - заявил президент. - Необходимо обратить самое серьёзное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения».

Он также поставил задачу к 2025 году обеспечить стопроцентный охват детей до 6 лет учреждениями дошкольного воспитания, при этом строительством исключительно государственных детских садов эту задачу не решить, к её решению необходимо привлекать частный бизнес.

Современные реалии выводят на первый план охрану окружающей среды. Президент Казахстана сообщил о том, что экспертами разработан проект нового Экологического кодекса, который должен быть рассмотрен и принят парламентом до конца года. «В среднесрочной перспективе рост экономики должен становиться все более «зелёным». Поэтому уже сейчас следует заложить основу для глубокой декарбонизации, -сказал Касым-Жомарт Токаев. - Поручаю правительству в сотрудничестве с научным обществом и частным сектором разработать пакет предложений по «зелёному росту».

Ключевым инструментом достижения национальной конкурентоспособности президент Казахстана считает цифровизацию. Токаев ставит задачу устранить «цифровое неравенство», обеспечить максимальный доступ к Интернету и качественной связи всех граждан, поскольку «сегодня это такая же базовая потребность, как дороги и электричество». Усилия государства должны быть направлены, в частности, на то, чтобы дети из социально уязвимых семей были обеспечены компьютерной техникой и качественным Интернетом. До конца этого года каждое село с населением более 250 человек должно получить доступ в Интернет, а в сфере межведомственного взаимодействия и при общении госорганов с гражданами нужно стремиться к отказу от использования бумаги. Удостоверения личности, дипломы и права также должны приниматься госорганами в электронном виде. «Развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг – это не только создание добавленной стоимости и рабочих мест внутри страны, все больше возможностей появляется и для экспорта таких услуг за рубеж. Важно раскрыть данный потенциал», - считает президент Казахстана.

Права и свободы граждан – «приоритетная проблема»

Президент отметил, что в кардинальном реформировании нуждается правоохранительная и судебная системы Республики Казахстан.

Сегодня в работе правоохранительной машины в силу инерции преобладает обвинительный уклон. «Оперативные сотрудники, выявляющие преступления, и следователи, принимающие процессуальные решения, работают в подчинении у одних и тех же начальников, для которых главной задачей является раскрытие преступления и направление дела в суд. Но права и свободы граждан не должны страдать в угоду показателям», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане следует модернизировать механизмы борьбы с уголовными преступлениями по примеру развитых стран, сделать так, чтобы была обеспечена защита прав граждан. Для достижения этих целей президент Казахстана предлагает внедрить в стране «трёхзвенную модель с чётким разделением полномочий». Вот её формула:

- полиция выявляет преступления, устанавливает причастных лиц, собирает и закрепляет улики;

- прокурор даёт независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан, не допускает вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживает обвинение в суде;

- суд рассматривает жалобы на действия органов и выносит окончательный вердикт.

«Такой подход укрепит систему сдержек и противовесов, создаст на каждом этапе эффективные фильтры», - считает Токаев.

Президент также считает необходимым законодательно возложить на прокурора обязанность согласования ключевых процессуальных решений, затрагивающих права и свободы человека. «Для меня эта проблема является приоритетной», - подчеркнул Токаев, добавив, что актуальным остаётся и вопрос совершенствования национального законодательства по борьбе с пытками.

«Во всём прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели. Мы тоже заявили о переходе на такую модель, но пока работа привела только к фрагментарным результатам, - отметил глава Казахстана. - Назрела более целостная реформа местной полицейской службы по принципу «полиции шаговой доступности», где ключевая роль отводится участковому инспектору. Следует законодательно повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности для продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан, активно защищать их права. Важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми. Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров».

По словам Касыма-Жомарта Токаева, действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения также требуют пересмотра.

«Любые следственные действия в отношении зарегистрированных предпринимателей могут осуществляться только с санкции суда или прокурора», - сказал президент Казахстана.

Касаясь судебной практики, Токаев напомнил аксиому о том, что суд должен быть состязательным, а судья – свободным от стороны обвинения, для этого необходимо обеспечить равенство адвоката и прокурора. «Укрепление доверия общества к судам должно стать приоритетной целью, - заявил президент Казахстана. - Отбор судей должен сопровождаться освещением в СМИ, чтобы общество знало, за какие заслуги те или иные кандидаты были приняты на работу».

Для решения этих задач при администрации президента создаётся представительная Комиссия по реформе правоохранительной и судебной системы.

В своём Послании президент Республики Казахстан также коснулся вопросов местного самоуправления и сообщил о том, что в стране вновь создаётся Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Чёткий план реформ»

2 сентября выступление Касыма-Жомарта Токаева обсудили российские эксперты на круглом столе «Казахстан в новой реальности: время действий». В обсуждении документа принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев.

Выступая на круглом столе, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Дина Аманжолова отметила, что в Послании президента Казахстана заявлены «новые стандарты служения государства гражданам». При этом крайне важно, чтобы «слышащим» было не только государство, но и общество, в котором сложились стереотипы «иждивенческого отношения к государству».

Политолог, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов обратил внимание на то, что в Послании главы Казахстана отдельно упомянуты регионы страны, примыкающие к границе России. Кстати, как сказали корреспонденту в посольстве Казахстана, нынешней осенью пройдёт очередной Форум приграничного сотрудничества, посвящённый экономической интеграции наших стран.

Директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова считает, что объявленная в Послании Касыма-Жомарта Токаева реформа государственного аппарата свидетельствует о том, что концепция «слышащего государства» - работает.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана института стран СНГ Андрей Грозин отметил, что в Послании президента Казахстана много внимания уделяется вопросам экономики. По мнению российского политолога, такой акцент является актуальным в ситуации, когда «стартовал этап переливания крови мировой экономики».

Преподаватель Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков считает, что анонсированные в послании новые формы работы государственного аппарата выстраивает такую форму государственного устройства, в которой «население выступает в качестве заказчика услуг», предоставляемых властями.

В работе круглого стола принял участие главный редактор выходящей в Казахстане англоязычной газеты The Astana Times Алексей Панкин. По его мнению, в нынешнем послании президента республики содержится очевидная преемственность по отношению к первому посланию Касыма-Жомарта Токаева, прозвучавшему годом раньше. «Если первое послание отвечало на вопрос «что делать», то второе послание отвечает скорее на вопрос «как делать». Такая последовательность – важное свойство и качество, потому что год – это не такой уж большой срок для работы президента. Удивительно, сколько успела его команда сделать. Мне кажется, что выстраивается достаточно чёткий план того, что делать дальше», - сказал журналист-международник.