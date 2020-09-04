Попугай-болтун: как говорящая птица разрушила семью

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

50-летний израильский бизнесмен, глава благополучного семейства, завел интрижку с молоденькой секретаршей, а рассказал об этом его жене… говорящий попугай.

В период режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса мужчина работал из дома, где оборудовал офис в пристройке к дому. Но он совершенно не подумал о том, что за стеной находится клетка с любимым домашним питомцем – говорящим попугаем. Через некоторое время супруга бизнесмена обратила внимание, что птица, за 15 лет выучившая имена всех членов семьи, стала часто произносить незнакомое женское имя.

На вопросы встревоженной супруги муж ответил, что недавно принял на работу новую секретаршу и ему часто приходится к ней общаться по рабочим делам. Женщину ответ не удовлетворил, и она прибегла к услугам частного детектива.

Через некоторое время ей вручили отчет, включавший фото и видео, подтверждающие измены мужа. В том числе и в домашнем офисе.

Оскорбленная женщина обратилась в суд и потребовала развода. При этом, согласно условиям брачного контракта, супруг обязан выплатить ей 2 миллиона шекелей (около 45 млн. рублей).

В свою очередь незадачливый бизнесмен-ловелас, которого «сдал» собственный попугай, умоляет предоставить ему второй шанс, не рушить семью и обещает исправиться.