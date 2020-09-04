В Великобритании зафиксирован рекордный спрос на недвижимость после ослабления коронавирусных ограничений

Британская школьница отправляется на занятия в маске. Фото: REUTERS

Согласно данным британских риэлторских агентств, в августе цены на жилье в королевстве поднялись до рекордных отметок, а месячный рост стоимости на жилье побил рекорд последних 16 лет.

Огромный спрос на недвижимость появился после того, как рынок активизировался на фоне ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса.

По заявлениям экспертов, лето является сезоном затишья на рынке жилья, однако в этом году все изменилось – в августе на продажу было выставлено рекордное количество домов, а их средняя стоимость достигла более 224 тысяч фунтов стерлингов.

По мнению специалистов, всплеск обусловлен тем, что и продавцы и покупатели реализуют отложенные из-за пандемии сделки.

На уровень интереса к недвижимости влияет и снижение ставок по ипотечным кредитам: после того, как Банк Англии установил ключевую ставку в размере 0,1%, ипотеку можно оформить под 2,2% годовых, а при наличии крупного депозита – и под 1,14%.

Вместе с тем, риэлторы предупреждают, что бум на британском рынке недвижимости - явление временное, все может коренным образом измениться в связи с ситуацией вокруг коронавируса.