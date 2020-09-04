«Вам льготами или деньгами?»: Определиться с набором социальных услуг нужно до 1 октября

Россиянам предстоит решить: выбрать бесплатные льготы или забрать социальную помощь деньгами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Граждане, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут выбрать форму получения набора социальных услуг. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России. Выбор нужно сделать до 1 октября. После этого он будет зафиксирован и начнет действовать с начала следующего года. Всего есть две формы набора социальных услуг - натуральная и денежная.

В натуральную входит небольшой перечень:

- Лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания;

- Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

- Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При выборе натуральной формы льготнику ничего платить не нужно. Все товары и услуги он будет получать бесплатно.

Но можно получить и денежную компенсацию. Лекарства «стоят» 890 рублей в месяц, путевка - 137 рублей, а проезд на электричках и междугороднем транспорте - 128 рублей в месяц. Итого 1155 рублей в месяц, или 13 860 рублей в год.

Причем льготники могут выбирать, какие именно услуги они хотят получить в натуральном виде, а какие - в виде денежной компенсации. Например, если кто-то тратит большие суммы на лекарства, но при этом не ездит на электричках и не берет путевки в санаторий.

СПРАВКА «КП»

Кто считается федеральным льготником

- Участники ВОВ

- Инвалиды I, II, III степени

- Дети-инвалиды

- Ветераны боевых действий

- Члены семей погибших военнослужащих

- Чернобыльцы и люди, пострадавшие от воздействия радиации

- и другие (полный перечень - здесь)

В ПФР напомнили: набор социальных услуг по умолчанию предоставляется в натуральной форме (в большинстве случаев). Чтобы поменять его, нужно до конца сентября подать заявление в Пенсионный фонд: в личном кабинете на сайте ПФР, в местном отделении фонда или в МФЦ. Заявление бессрочное. Оно будет действовать с 1 января 2021 года, пока человек не изменит выбор. Это можно сделать раз в год.

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