Прощание с Борисом Клюевым 4 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

Знаменитый артист скончался 1 сентября Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В пятницу, 4 сентября, в Государственном Академическом Малом театре проходит церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым, который скончался 1 сентября на 77-м году жизни.

Как писал сайт kp.ru, советский и российский актёр театра и кино долго и тяжело болел, с весны 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием – раком легких, однако продолжал работать.

Борис Клюев был одним из ведущих актёров Малого театра, художественным руководителем двух курсов ВТУ (института) им. М. С. Щепкина, также заведующим кафедрой мастерства актёра, и членом Правления Гильдии актёров кино России.

За долгие годы актерской карьеры Борис Клюев снялся в десятках кинофильмов и сериалов, а больше всего запомнился зрителям созданными им образами графа Рошфора в «Д’Артаньяне и трех мушкетера», Майкрофта Холмса – старшего брата легендарного сыщика в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также ролью Николая Петровича в сериале «Воронины».

В прошлом году актер получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».