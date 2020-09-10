Будущее строительства - за «цифровыми двойниками»?

Визуализация BIM-модели проекта здания. Фото: ИД "Строительный Эксперт"

За чем в строительстве будущее? На обывательском уровне в таком случае возникает спор между людьми, отдающими предпочтение монолитным домам или построенным из кирпича. Хотя ответ находится совершенно в другой плоскости. Так, сейчас Минстрой России активно внедряет систему управления работой на строительных объектах с помощью технологий информационного моделирования (BIM-технологий). Эксперты считают, что это позволит модернизировать отрасль и повысить качество строительства по всей стране.

«ВЫВОДЯТ ОТРАСЛЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

Технология информационного моделирования или BIM - это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания, предполагающий сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании. Причем здание и все, что имеет к нему отношение, рассматривается как единый объект.

С помощью BIM на этапе проектирования создается 3D-модель - цифровой двойник здания, каждый элемент которого может содержать массу нюансов: от технической информации о монтаже до сведений об используемых строительных материалах и сметной стоимости. Также технологии моделирования позволяют настроить логистику материалов и ресурсов для объектов со сложным месторасположением. Например, при освоении территории в центре города, где нет возможности мобилизовать большие стройплощадки с обширными складами. 3D-модель облегчает планирование сроков и трудозатрат благодаря визуализации строительного процесса, предусматривающей контроль выполнения задач, отставания или опережения графика работ. Данные, взятые из модели, визуализируются в виде графиков и диаграмм. Анализируя эти данные, участники проекта, даже не посещая стройплощадку, могут сделать выводы о прогрессе выполнения работ и принять необходимые меры для внесения коррективов!

Инженерные системы BIM-модели проекта. Фото: ИД "Строительный Эксперт"

Система управления охраной труда с использованием BIM направлена на контроль опасных действий и нарушений при производстве строительно-монтажных работ. С применением BIM-модели появляется возможность отфильтровывать типы нарушений и проводить предварительную оценку будущих мероприятий в области охраны труда, превентивно получить анализ вероятности несчастного случая (риск-ориентированный подход).

«Использование цифровых технологий - это стратегический приоритет развития строительной отрасли. Сквозная технология приведет к изменению смежных информационных систем, которые сейчас применяются в градостроительной деятельности, - пояснил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. - Уже сейчас необходимо определить и опробовать новации, чтобы в будущем информационные модели стали оперативным средством общения заказчиков и государственных органов на этапе экспертизы, разрешительной и надзорной деятельности. Мы неоднократно говорили, что без «цифрового двойника», то есть без применения BIM-технологий, движения вперед в строительстве не будет».

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ

ОПРОБОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ

Для развития технологии информационного моделирования в стране принимается целый комплекс мер:

1. Формирование правовых основ. Ключевые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в Федеральном законе № 151-ФЗ от 27 июня 2019 года введено понятие информационного моделирования. Завершается разработка правил формирования и ведения информационных моделей, правил формирования и ведения классификатора строительной информации, структуры и состава классификатора строительной информации.

2. Разработка базового элемента развития информационного моделирования - классификатора строительной информации. Суть его в том, чтобы присваивать уникальные имена всем элементам зданий и сооружений, которые строятся в BIM-модели.

3. Создание Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности РФ, инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие участников градостроительной деятельности.

«BIM - молодая, только формирующаяся технология. Наша общая задача - способствовать ее развитию, - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков. - Реализация каждого из проектов - участников IV Всероссийского конкурса с международным участием «BIM-технологии 2019/20» имеет для нас огромное значение. Международная синергия, которую мы сегодня видим, поможет всем нам апробировать лучшие мировые технологии в свою работу. Например, возвести модульное строительство с применением технологий информационного моделирования в промышленный масштаб. Подобные современные технологии, изменяющиеся материалы и методы проектирования выводят строительную отрасль на абсолютно новый уровень и дают возможность реализовывать уникальные проекты».

Дмитрий Волков, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

До конца текущего года в работу будет запущен классификатор строительной информации, запуск которого станет важным шагом на пути широкого использования BIM-технологий.

4. Перевод нормативно-технических документов в машиночитаемый формат.

5. И, наконец, планируется проведение курсов повышения квалификации для обучения государственных заказчиков технологии информационного моделирования.

Представители крупных строительных компаний, экспертного и научного сообщества принимают активное участие в работе по внедрению технологий информационного моделирования в специальном подкомитете Минстроя России. В начале 2020 года состав подкомитета был усилен. Сейчас самое пристальное внимание экспертов сосредоточено на усовершенствовании уже имеющихся и разработке новых нормативно-технических документов.

За четыре года на конкурс поступило порядка 500 проектов

18 августа завершился IV Всероссийский конкурс с международным участием «BIM-технологии 2019/20». В конкурсе ежегодно принимают участие крупнейшие российские и зарубежные проектные и строительные организации, архитектурные бюро, разработчики программного обеспечения, девелоперские компании, а также учащиеся профильных вузов России. Соревнование обладает обширной географией - за четыре года на конкурс поступило порядка 500 проектов из разных городов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Италии и Венгрии.

КСТАТИ

Где в Москве информационное моделирование уже применялось?

♦ Жилой комплекс «Селигер-Сити», 3-я очередь. Девелопер - MR Group. Компания «ИНГРАД Проект» разработала рабочую документацию с использованием BIM-модели.

♦ ЖК бизнес-класса «Серебряный фонтан», Алексеевский район. Группа «Эталон». Каждый из корпусов жилого комплекса получил индивидуальное архитектурное решение. Автор архитектурной концепции проекта - бюро SPEECH.

♦ Комплекс премиальных апартаментов с общественно-деловым пространством «RED7» «Проектного бюро АПЕКС». При работе с авторами проекта использовалась платформа BIM360 Team (сейчас BIM360 Design).