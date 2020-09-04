ФСБ задержала 11 школьников, готовивших теракты к 1 сентября

СОБР задержал школьников, собиравшихся устроить теракт Фото: Кадр видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) провели задержание 13 граждан России, которые планировали массовые убийства на школьных линейках 1 сентября. 11 из них собирались убивать одноклассников с помощью самодельных бомб, зажигательных смесей и ножей.

- Задержаны не только 11 школьников, которые входили в закрытое интернет-сообщество одной из социальных сетей, но и те, кто их склонял к совершению таких преступлений, - пояснили в ФСБ России

Судя по кадрам задержания, один из задержанных подстрекателей имел отношение к неонацистским группировкам.

ФСБ распространила кадры переписки задержанных:

- Уже 4 бомбы собрал....

- *** (зачем – прим.ред.) тебе такая тема? Вернее бомбы?

- Теракт хочу сделать в своей школе.

- Мать не спалит?

- У бабушки их спрятал.

У одного из задержанных террористов нашли фотографию класса, где он уже вычеркнул фломастером неугодных ему одноклассников. Другой собирался идти на урок мира с охотничьим и травматическим оружием, которое хранилось у его родителей с нарушениями.

- Преступные планы задержанных подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей, - отмечают в ФСБ России.

По результатам экспертиз к задержанным школьникам, а также их родителям "будут приняты соответствующие процессуальные решения, а также профилактические меры"