Последствия дела Ефремова: родня курьера сбежала за границу, Пашаева "закрывают", а впереди - новый суд

Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За смертельное ДТП на Смоленском бульваре гособвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии, которые артист, по его признанию, может не пережить. Между тем, последствия громкого дела оказались неприятны для всех участников. Так, родственники курьера теперь боятся и за свою жизнь. Из-за постоянного стресса брат погибшего Валерий Захаров с женой даже покинули страну.

- Мы были вынуждены уехать, поскольку на протяжении последних недель получали угрозы в свой адрес и в адрес наших детей, - призналась Татьяна Захарова в эфире ток-шоу Андрея Малахова.

Не исключено, что эти угрозы исходят от радикально настроенных фанатов актера. По крайней мере, в суде, где слушается дело Ефремова, его поклонники ведут себя вызывающе: оскорбляют потерпевших и их адвоката Александра Добровинского, кидаются на людей, требующих посадить артиста - стычки между сторонами происходят у здания суда едва ли не каждый день.

Кроме того, несмотря на скорый приговор, который будет объявлен 8 сентября, противостояние между Захаровыми и сожительницей курьера Ириной Стерховой в самом разгаре. Оскорбленная женщина, которую так и не признали потерпевшей, собирается доказать, что 20 лет жила с Сергеем Захаровым в гражданском браке. В этом случае показания рязанской родни, заявившей в суде, что Захаров в Москве только работал и приезжал домой каждые выходные, могут быть признаны ложными.

- Для нас дело Ефремова только начинается, - рассказал kp.ru адвокат Стерховой Вадим Никулин. - Сразу после приговора Ефремову мы подадим апелляцию на отказ признать нас потерпевшей стороной, потом, если надо, кассацию - точку в нашем поставит Верховный суд. Если Стерхова станет потерпевшей, мы получим на руки протоколы судебных заседаний и следственных действий - и вот тогда уже можно говорить о ложных показаниях.

Для чего это нужно Стерховой и ее адвокату - вопрос открытый. Женщина, мол, обижена, что ее выставляют то любовницей, то жаждущей наживы хозяйкой квартиры, которая просто сдавала Захарову койко-место. Но финансовый аспект - компенсация морального вреда от Ефремова - тоже имеет место.

- О конкретных суммах мы не думаем. Но если будем подавать иск, потребуем, чтобы материальное положение Ирины Михайловны осталось на том же уровне, каким было до потери мужа-кормильца, - уточнил Вадим Никулин. - Кроме того, у нас есть козырь в рукаве относительно родственников Сергея Захарова. Скажем так: один из членов этой семьи был причастен к смерти человека. Подробностей пока не раскрываем, но когда все вскроется, людям станет понятно, почему они запросили компенсацию всего в 1 рубль.

Параллельно адвокат подал заявление в полицию на участкового, который выдал Эльману Пашаеву справку о том, что курьер арендовал комнату у Ирины Стерховой.

- Эта бумажка - левая! Составлена на основе слов соседки, но она говорила все ровно наоборот, - уверен юрист. - Считаю, что участковый совершил должностное преступление и должен ответить по закону. Мы собрали массу доказательств, что они жили полноценной семьей. Например, на электронную почту Стерховой приходили штрафы Захарова, на нее же был зарегистрирован его личный кабинет в налоговой. Да и ритуальные расходы оплачивала Стерхова, а не рязанская родня. Если она чужой человек, почему ей не возместили эти 80 тысяч рублей?

Почти 80 тысяч рублей за похороны курьера внесла "чужая" ему женщина Ирина Стерхова, а не родственники погибшего.

Апелляцию на приговор актеру также намерен подавать и его адвокат Эльман Пашаев. Вчера в суде он заявил, что рассматривает такой вариант, если решение суда будет слишком суровым ("нормальный" приговор для Пашаева - 7-8 лет условно). Однако, у одиозного защитника может и не быть такой возможности.

- Сегодня судят Ефремова, а завтра меня обещают "закрыть", - заявил Пашаев об угрозах в свой адрес.

Кроме того, приговор актеру может не устроить старшего сына погибшего Виталия Захарова, ведь он просит компенсацию в 7,3 млн рублей, а прокуратура настаивает, что достаточно и 500 тысяч.

- Дождемся решения суда и тогда уже будем думать, подавать ли апелляцию, - поделился сомнениями адвокат потерпевшего Сергей Аверцев.

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