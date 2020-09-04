"Комсомолка. Просто о добром": Названа лучшая история о благотворительности в августе

Для московских врачей были организованы поездки на выходные в Санкт-Петербург, а для питерских врачей - в Москву. Фото Е.Лебедева

Этот год напомнил всем нам, как важен труд врачей и медсестер. Когда мир столкнулся с масштабной пандемией нового вируса, именно медики оказались на передовой. Они трудились, не жалея сил и времени - чтобы спасти здоровье и жизни людей.

Сказать "спасибо" врачам за их трудовой подвиг решили российские туроператоры. Российский союз туриндустрии запустил всероссийскую акцию «Туризм России – медикам России», оператором которой выступил Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро».

Несмотря на то, что туристическим компаниям в период карантина также было непросто - они отблагодарили медиков, организовав для них бесплатные путешествия. Ведь врачи, как никто, заслужили отдых! В августе для московских врачей провели поездки на выходные в Санкт-Петербург, а для питерских врачей - в Москву.

Душевный репортаж об этой акции пришел в нам в редакцию 1 сентября. Учитывая безусловную важность и значимость темы, актуальность акции, а также тот факт, что она прошла именно в августе, мы решили присудить именно этому материалу победу в нашем конкурсе "Комсомолка. Просто о добром" за последний летний месяц.

Напомним, что в этом году мы решили объявить конкурс на лучшую публикацию среди некоммерческих организаций. Мы хотим, чтобы о важных добровольческих начинаниях узнавало как можно больше наших читателей.

И в сентябре мы ждем от НКО рассказы о работе волонтеров, акциях, о людях, жизнь которых удалось изменить. Лучшие тесты мы публикуем на сайте kp.ru.

В начале каждого месяца мы называем победителя месяца и отмечаем виртуальным знаком качества. А в конце года мы выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты.

Мы ждем именно уникальные тексты - истории волонтеров или благополучателей, интервью, личные дневники, репортажи.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".