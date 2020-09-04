Одноклассники ко Дню города запускают виртуальную выставку по музеям Москвы с аудиогидами от звёзд

Ко Дню рождения столицы социальная сеть Одноклассники совместно с циклом фестивалей «Московские сезоны» создали видеоролики с аудиогидами от звёзд «Московская коллекция».

Пользователи ОК смогут бесплатно посетить онлайн-выставку на портале «Мы в музей», а накануне праздника пройти познавательный квиз и получить призы. Аудиоэкскурсию для пользователей ОК проведут Юлия Снегирь, Александра Ребенок, Максим Матвеев, Юлия Меньшова, Николай Фоменко, Владимир Вдовиченков, Нина Шацкая, Иван Распопов, Наиль Абрахманов и Владимир Маркони.

Виртуальная выставка откроется 5 сентября – на ней можно будет увидеть экспонаты Музея Москвы, Музея Отечественной войны 1812 года, Третьяковской галереи, Биологического музея им. К. А. Тимирязева, Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород», Дарвиновского музея, Геологического музея им. В.И. Вернадского.

Каждый желающий сможет познакомиться с коллекцией проектов об искусстве и истории столицы на портале «Мы в музей». Владимир Вдовиченков расскажет историю автомобиля «Москвич» 1947 года из коллекции музея Москвы, Юлия Снигирь про феномен белки-альбиноса из Дарвиновского музея, а Владимир Маркони о легендарной собаке Павлова из Биологического музея им К. А. Тимирязева, которую на самом деле звали Рыжик. Также пользователи услышат звездные аудиогиды про гренадерку из Музея Отечественной войны 1812 года и экспонаты из Геологического музея им В. И. Вернадского и «Аптекарского огорода», и познакомятся с картинами «На бульваре» В. Маковского, «Осенний день. Сокольники» И. Левитана и «Московский пейзаж» Н. Крымова из коллекции Третьяковской галереи.

После просмотра видеороликов в озвучке известных людей можно проверить свои знания и пройти «Культурный квиз». Для этого нужно запустить мини-приложение в группе «Московские сезоны» и ответить на 10 вопросов. Те, кто верно ответят на большинство вопросов мини-теста, получат на главную фотографию профиля значки «знатока», «профессора» или «ценителя» истории. Результатами квиза можно делиться с друзьями в ленте новостей и приглашать их посоревноваться в знании истории Москвы.

ОК регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным максимально широкой аудитории. Так, в марте 2020 года ОК запустили на портале «Мы в музей» раздел с онлайн-экскурсиями Государственного Эрмитажа, ГМИИ им Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж» и других, которые можно бесплатно посетить в виртуальном формате.